Белорусы массово получают ВНЖ в Евросоюзе: какие страны в топе? 2.11.2021, 14:23

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Опубликованы новые данные Евростата.

За 2020 год белорусы получили в странах Европейского Союза 63,5 тысячи первых видов на жительство. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Больше всего ВНЖ выдала белорусам Польша. За год страна предоставила нашим гражданам немногим более 50 тысяч «карт побыту». Далее следует Литва — 7,4 тысячи, Чехия — 913, Германия — 835, Латвия — 481, Испания — 469, Эстония — 279, Нидерланды — 268, Италия — 263, Франция — 235, Финляндия — 142, Австрия — 122, Бельгия — 67, Дания — 49, Хорватия — 32 и другие страны.

Больше всего ВНЖ в ЕС в прошлом году получили украинцы — 601 200.

Подчеркнем, что количество выданных видов на жительство дает лишь общее представление о масштабах миграции белорусов. Не все выехавшие имеют основания подавать документы на получение ВНЖ.

Напомним, что с июня 2020 года до конца июля 2021 года года одна лишь Польша предоставила белорусам в общей сложности 178 711 виз, из них 12 190 — гуманитарные, которые дают право иностранцам легально работать в стране.

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