Праздник в халате и тапочках 2.11.2021, 14:30

Уникальнейшая забастовка обязательно войдет в историю.

Второй день страйка начался с привычного подъема в 6.00. Чуть было не начал на автомате собираться на работу. Заваривая чашку кофе вспомнил, что у настоящих белорусов народный карантин, пишет читатель сайта Charter97.org.

Не может не радовать то, что открыв новости видишь, какое количество неравнодушных присоединилось к самой уютной забастовке. Белорусы массово поддержали акцию #Я_дома и читать посты о настоящем отдыхе страны гораздо приятнее, чем скучные новости. Никого не задержат, никто не пострадает в своей домашней крепости, поэтому уверен, что число оставшихся дома будет расти. И когда солидарность белорусов достигнет хотя бы 50%, ситуация стремительно развернется в нашу сторону.

Еще нравятся новые локальные чаты оставшихся дома. Огромное количество интереснейших историй, о том, как бомбит их начальство от безысходности. Вроде и закон не нарушен, а вроде и все понимают, что стачка, но сделать ничего не могут. Уникальнейшая забастовка обязательно войдет в историю.

Мы все классно отдохнем, а выйдем на работу уже в новой Беларуси без узурпатора. Грамотно оценивая ситуацию, понимаешь насколько мощно может себя проявить сила общества, которая выражается в единстве.

Вместе и до конца! Стачке быть!

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