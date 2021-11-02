Россия теряет контроль над коронавирусом 2.11.2021, 14:33

Ежедневно в стране умирает более тысячи человек.

"Российское правительство утратило прерогативу толкования коронакризиса - ежедневно в стране умирают более 1 тыс. человек. Часть населения игнорирует наступающий локдаун", - пишет немецкое издание Handelsblatt (перевод — inopressa.ru).

"Коронавирус продолжает беспрепятственно распространяться в России. В пятницу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 1163 смертях за 24 часа - это самый высокий показатель с начала пандемии. Количество заражений также достигает рекордного уровня уже несколько недель; в четверг оно превысило 40 тыс. случаев, а в пятницу было лишь чуть меньше", - отмечает журналист Андре Баллен.

"При этом данные оперштаба, вероятно, отражают лишь половину реальной катастрофы. Статистическое ведомство Росстат, чьи данные всегда публикуются с задержкой примерно в два месяца, в последние месяцы порой сообщал о вдвое большем количестве жертв, чем оперштаб по борьбе с коронавирусом", - указывает издание.

"По данным демографа Алексея Ракши, в прошлом году (с октября 2020 года по сентябрь 2021 года) естественная убыль населения (без учета иммиграции) составила один миллион человек. Учитывая резкий рост заболеваемости в последнее время, к концу года эта цифра грозит превысить миллион".

"В связи с этим Кремль вводит недельный локдаун. (...) Многие бизнесмены беспокоятся о своих заведениях - в том числе и владелец московского кафе Павел. С момента открытия осенью прошлого года у него не было большой прибыли. Лишь недавно ему удалось выйти из минуса. А теперь ему снова придется закрыться на неделю - как минимум", - повествует автор статьи.

"Проблема в том, что в кафе он вложил более одного миллиона рублей, это около 12 тыс. евро. Оно должно было стать его основным источником дохода, необходимым для того, чтобы финансировать новую квартиру для семьи. (...) Новое жилье находится в ипотеке. Без дохода от кафе придется туго. Десять дней локдауна, которые ввела сейчас администрация Москвы, он сможет пережить, но риск продления локдауна высок", - говорится в публикации.

"Кремль знает о трудностях населения, - отмечает Handelsblatt. - Весной 2020 года, когда Россия ввела первый локдаун, население встало на дыбы. Ведь государственной поддержки, направленной на то, чтобы смягчить финансовые потери, тогда практически не было. Это стало одной из причин, по которой российское руководство впоследствии воздерживалось от слишком сильного ограничения общественной жизни".

"Несмотря на первую в мире зарегистрированную вакцину против Covid-19, страна не может вздохнуть с облегчением. "Спутник V" должен был стать одновременно и лекарством, и инструментом для улучшения имиджа. Но Кремль потерпел провал. Вакцина практически не признана на международном уровне - ЕС, например, до сих пор не зарегистрировал ее. Москва видит в этом политические мотивы".

"Но и кампания по вакцинации внутри страны терпит фиаско: на сегодняшний день привито 49 млн россиян. Это всего лишь одна треть населения. Согласно опросам, более половины россиян по-прежнему выступают против вакцинации", - говорится в статье.

"Одной из причин этого является массовое недоверие населения к политике в целом, - полагает издание. - Более того, сам Кремль неоднократно посылал противоречивые сигналы. Например, летом 2020 года, когда Владимир Путин хотел провести парад победы и референдум по поправкам в Конституцию, чтобы продлить свое пребывание у власти, он фактически объявил пандемию побежденной".

"В таких условиях информационная кампания вряд ли сработает. Наоборот: вряд ли в какой-либо другой стране теории заговора и фатализм распространены так широко, как в России", - констатирует Handelsblatt.

"Несмотря на массовый рост числа случаев заражения коронавирусом и смертности, Кремль не дал населению понять, насколько срочно необходимо вводить локдаун. Уже только выбор слов Путиным, который говорит о "нерабочих днях" вместо "локдауна", не способствует пониманию проблемы".

"Так, таксист Семен в ближайшие дни хочет продолжить работу. "Вакцинированные люди ведь тоже умирают", - говорит он. (...) Он не может позволить себе сидеть дома целую неделю, ведь помимо жилья ему нужно оплачивать и взносы за арендованное такси, говорит Семен".

"Даже те, кто финансово может позволить себе вынужденный перерыв, не остаются дома: сразу же после заявления Путина количество запросов на портале по продаже билетов Aviasales значительно возросло. Только в первый день на 53% больше россиян стали искать авиабилеты. Особенно популярны Сочи, Краснодар и Симферополь на юге России".

"В одном только Сочи на предстоящей неделе ожидается приезд 120 тыс. туристов. Такой наплыв туристов, вероятно, еще больше ускорит распространение вируса и усугубит тяжелую ситуацию в больницах региона. Вирусолог Александр Шестопалов считает, что волна заражений начнет спадать лишь с декабря", - передает Handelsblatt.

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