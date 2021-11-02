The Washington Post: США и Китай не вышли на путь холодной войны 1 2.11.2021, 14:42

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Однако отношения стран слишком напряженные.

Испытание Китаем новой гиперзвуковой ракеты сильно обеспокоило США, хотя Пекин отрицает испытания оружия. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли назвал это чрезвычайно важным «технологическим событием», приводит статью The Washington Post «Зеркало недели. Украина».

Милли сравнил испытания с ключевым событием во время холодной войны США и СССР, однако такая логика питает опасную паранойю, растущую в Вашингтоне.

Напомним, 4 октября 1957 года Советский Союз запустил первый искусственный спутник, вышедший на орбиту планеты. И США и СССР годами планировали запустить спутники, и тот факт, что Москва сделала это первой, стал огромным шоком для американцев. После многочисленных мощных советских ядерных испытаний запуск спутника сигнализировал о том, что СССР мог опередить США в холодной войне.

Запуск спутника практически стал революцией в «космической гонке». С другой стороны, гиперзвуковые ракеты – это не что-нибудь новое.

Гиперзвуковая ракета движется со скоростью в пять раз выше скорости звука. Начиная с 1959 года Соединенные Штаты и Советский Союз развернули межконтинентальные баллистические ракеты, превышающие скорость звука в 20 раз. Даже немецкие ракеты Фау-2, впервые запущенные против Парижа на последнем этапе Второй мировой войны, летели со скоростью, близкой к скорости гиперзвуковых ракет.

Камерон Трейси из Стэнфордского университета отметил, что гиперзвуковое оружие не является ни более быстрым, ни «более незаметным» для систем обороны, чем межконтинентальные баллистические ракеты.

Как говорит автор и журналист Фред Каплан, возможно, испытание ракеты было попыткой Китая обойти огромную систему противоракетной обороны США. Но эта система, как он отмечает, не идеальна, несмотря на сотни миллиардов долларов, потраченных на нее. Возможно, поэтому Пентагон не тестировал систему с марта 2019 года.

Сейчас в Вашингтоне существует двухпартийный консенсус вокруг того, что мир опасно подходит к новой холодной войне. Для Пентагона это возможность: страх перед огромным и технически подкованным соперником является надежным способом гарантировать увеличение бюджета, который можно тратить на противодействие каждому шагу врага, реального или мнимого.

Но такое настроение выходит за рамки Вашингтона. Известный ученый Джон Миршаймер упрекает политиков США в том, что они сотрудничали с Китаем в течение последних четырех десятилетий. Он прогнозирует, что такое сотрудничество с конкурентом приведет к новой холодной войне, что, по мнению ученого, рискует закончиться ядерной катастрофой.

В свое время политолог Кеннет Вальц прогнозировал, что по окончании холодной войны Япония сбросит оковы зависимости от Соединенных Штатов в сфере безопасности и получит ядерное оружие.

Миршаймер прогнозировал, что после окончания холодной войны НАТО распадется, а Европа станет блоком враждующих государств, как это было до холодной войны.

Он ожидал, что многие европейские государства получат ядерное оружие. Ни один из этих прогнозов не сбылся. Фактически, через десятилетие после холодной войны Европейский Союз стал крепче. А вооруженные силы Японии остаются решительным противником ядерного оружия.

Миршаймер рассматривал лишь один из важных факторов, мотивирующих государства в международной системе – политику силы. Но есть и другие факторы, например, глобальная экономическая взаимозависимость. Сегодня ряд стран, включая Китай, являются частью сложной глобальной экономической системы, где война наносит ущерб агрессору почти так же, как и жертве.

С 1945 года почти не было крупных военных вторжений. Самым заметным исключением, несомненно, стала аннексия Крыма Россией в 2014 году. Но большинство стран сохраняют уважение к границам друг друга. Кроме того, ядерное сдерживание повысило ставки, что делает государства более осторожными по отношению к началу войны.

США должны признать, что традиционная политика силы действительно может сдерживать китайский экспансионизм, в то же время не забывая о том, какое влияние оказывает глобальная экономическая взаимозависимость. Соединенные Штаты должны приложить усилия, чтобы применить оба инструмента. Этот подход, несомненно, гораздо сложнее в применении, но именно он, вероятно, сохранит мир, ведь двигаться по траектории новой холодной войны — опасно, резюмирует издание.

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