В Китае 33 тысячи посетителей закрыли в «Диснейленде» из-за одного случая COVID-19 2.11.2021, 15:02

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Они пробыли в парке несколько часов.

В Шанхае (Китай) из "Диснейленда" несколько часов не выпускали 33 тыс. посетителей в связи с тем, что у одной из посетительниц парка развлечений был обнаружен COVID-19, сообщает 1 ноября Синьхуа, пишет "Гордон".

Вечером, 31 октября администрация парка объявила, что не принимает новых посетителей и сотрудничает с местными властями по поводу эпидемиологического расследования в соседнем регионе.

Посетители, находившиеся на этот момент в "Диснейленде", несколько часов не могли покинуть парк в связи с тем, что врачи решили провести массовое тестирование на коронавирус.

1 ноября было объявлено, что результаты тестов всех гостей "Диснейленда" оказались отрицательными, сообщал Shanghai Daily.

По информации The Guardian, посетителей парка развезли на автобусах по домам для самоизоляции, а "Диснейленд" закрыли до 2 ноября включительно.

Закрывать "Диснейленд" и проводить массовое тестирование пришлось из-за посетительницы, которая пришла в парк 30 октября. После того как женщина покинула парк и уехала в город Ханчжоу, у нее подтвердили COVID-19, сообщал South china morning post.

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