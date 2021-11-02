Экс-чиновник администрации Лукашенко: Маразма становится все больше 7 2.11.2021, 15:13

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Анатолий Котов

Система добралась до своих же.

По соглашению сторон были уволены первый заместитель министра иностранных дел Александр Гурьянов и первый замминистра юстиции Сергей Задиран.

«Салідарнасць» поинтересовалась у бывшего сотрудника управделами президента и НОКа Анатолия Котова, продолжается ли уход со службы чиновников среднего и низшего звеньев? Или за год власть стала монолитом?

– Тенденцию ухода стимулируют сами власти, – комментирует собеседник. – Они считают, что сейчас имеют достаточно времени и ресурсов, чтобы провести внутреннюю чистку аппарата.

В августе прошлого года и на протяжении последующих месяцев уходили в основном самые идейные, и те, кто устал постоянно работать в условиях сумасшедшего дома. Они понимали отсутствие четких перспектив и даже собственной безопасности.

Сейчас же ситуация развернулась так, что власть посчитала, что может дочистить государственный аппарат от тех, кто, скажем, оставлял свои подписи за альтернативных кандидатов. Приходит много информации, что людей увольняют по спискам, и такая ситуация набирает обороты.

По данным Анатолия Котова, некоторым дают доработать до конца контракта, но зачастую начинаются «бюрократические штучки, чтобы был повод объявить выговор и найти возможность уволить человека по статье».

Процесс не остановился, но обрел новые черты. Теперь власть пытается увольнять тех, кого считает нелояльными.

Собеседник издания продолжает, что с сентября прошлого года у соответствующих органов появилась возможность детально анализировать социальные сети чиновников.

– Сейчас не надо гоняться за людьми на протестных мероприятиях, так что руки доходят до бюрократов. Пытаются вычислить всех, кто «спрятался под плинтус», – говорит Анатолий Котов. – На самом деле, это такое обоюдоострое явление. Помните, классическое высказывание Черчилля, что чиновник, который между отставкой и позором выбирает позор, получит и то, и другое. Так сейчас происходит и в Беларуси.

И им без разницы, кто будет выполнять работу (хотя порой в отделах остается по 1-2 эксперта). Увольняют людей с абсолютно уникальными специальностями, которых пара на всю страну. Никто о завтрашнем дне не думает.

Напомним, недавно шума наделал указ правителя о приеме на госслужбу. В частности, что сейчас во главу угла будут ставиться не профессиональные качества, а лояльность к действующей власти.

— Лояльность значила многое всегда. Но старались соблюдать определенный баланс, ведь работать кому-то тоже нужно, — поясняет собеседник. — Когда лояльных и профессионалов 50 на 50, то еще можно держаться, если же лояльные начинают преобладать над профессионалами, то многое разваливается.

Маразма становится больше. Поручения даются зачастую с самого верха, взять тот же ковид. Даже слабая, по сравнению с соседними странами, реакция Минздрава на пандемию — маски, социальная дистанция, — столкнулась с реакцией правителя, который приказал откручивать все назад. И таких странных вещей становится больше: все зависит от самого главного, что он скажет.

Но даже при таком раскладе, по мнению Анатлия Котова, есть те, кто готов работать в таких условиях:

– На самом деле, таких людей всегда было достаточно. Возможно, сейчас людей, который хотят уйти из госслужбы стало больше. Но «хотеть» и «сделать» — это разные вещи.

Куда уходили люди из госсектора? Если медик — в частный медцентр, если экономист — консультантом в страховую, банковскую организацию, если ты хороший управленец — перед тобой все двери открыты, в ту же сферу ІТ.

На данный момент многие частные сферы схлопываются. Сложно прогнозировать, где есть перспектива. Компании в прибитом состоянии и ожидании. Окно возможностей сузилось.

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