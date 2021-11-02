Ученые рассказали, как избавиться от желания выпить 7 2.11.2021, 15:18

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Эксперимент провели на студентах.

Потребление алкоголя несовершеннолетними и молодыми людьми — серьезная проблема общественного здравоохранения, которая впоследствии приводит к хроническим заболеваниям, таким как рак, болезни сердца, слабоумие и диабет, не говоря уже о психических расстройствах и асоциальном поведении, пишет Naked science.

Чрезмерное увлечение спиртными напитками в одних только Соединенных Штатах Америки стало причиной более чем 3500 смертей среди жителей младше 21 года и обернулось потерей около 210 тысяч лет жизни. Как показало исследование 2019 года, за месяц 29% учащихся старших классов употребляли алкоголь, 14% впали в запой, 5% садились за руль пьяными, а 17% ехали с подвыпившим водителем. Исторически мужчины более подвержены алкоголизму, но в том же 2019-м старшеклассницы пили чаще своих сверстников.

Хотя уровень потребления спиртного среди молодежи в последние десятилетия в целом снижается, до окончательно трезвого образа жизни слишком далеко. Страдают не только США: британское исследование также продемонстрировало, что 45-69% студентов в Соединенном Королевстве еженедельно участвуют в пьянках.

Считается, что тяга к алкоголю — важнейший фактор возникновения и поддержания этой пагубной привычки. Как побороть ее? По мнению ученых из Школы спорта, физических упражнений и медицинских наук при Университете Лафборо в Лестершире (Великобритания), короткий цикл упражнений значительно снижает тягу к спиртному, а также благотворно влияет на настроение и избавляет от беспокойства. Их работа опубликована в журнале Addictive Behaviors.

В исследовании участвовали 60 студентов 18-25 лет, которых при помощи опросника ВОЗ классифицировали как склонных к опасному поведению и зависимостям. Учащимся задали вопросы о привычках к употреблению алкоголя, попросили рассказать о любимых напитках, а затем показали красивый видеоролик о приготовлении коктейлей, чтобы усилить желание выпить (его определяли при помощи анкет).

После этого испытуемых распределили на три группы. Первая на протяжении пяти минут выполняла серию 45-секундных упражнений: приседания, отжимания, прыжки, подтягивания и так далее. Вторая сидела и раскрашивала картинки в течение тех же пяти минут. Участников третьей группы попросили просто провести пять минут молча в лаборатории под присмотром научного сотрудника. После занятий все студенты ответили на вопросы об алкоголе, настроении и уровне тревожности.

Как оказалось, в первой группе тяга к горячительным напиткам была значительно слабее по сравнению с контрольными. К тому же эти испытуемые демонстрировали более позитивный настрой и меньше беспокоились. Студенты, которых просили раскрашивать картинки, тоже почувствовали себя счастливее, но на желание выпить «творчество» не повлияло.

«Физнагрузки вызывают множество психологических и физиологических эффектов, которые теоретически могут нивелировать тягу к алкоголю. Недавние исследования показали, что аналогичные схемы вознаграждения в мозге, стимулируемые упражнениями, активируются и часто злоупотребляемыми веществами, такими как алкоголь. Периферические уровни дофамина, норадреналина и серотонина, которые были бы стимулированы с помощью алкоголя, повышаются путем альтернативного замещения, вызванного упражнениями. Следовательно, физические упражнения компенсируют эффекты от употребления алкоголя», — объяснили ученые.

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