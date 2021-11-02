Реальные пенсии в России упали рекордно за пять лет 1 2.11.2021, 15:27

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Инфляцию ударила по карманам 40 миллионов российских пенсионеров.

Стремительный разгон инфляции, обновляющей 5-летние рекорды каждую неделю с конца августа, продолжает бить по карманам 40 миллионов российских пенсионеров, доходы которых и без того едва превышают установленный государством прожиточный минимум, сообщает finanz.ru.

Реальный размер пенсий в России сокращается восьмой месяц подряд, причем скорость этого процесса нарастает, следует из официальной статистики, опубликованной Росстатом в «Докладе о социально-экономическом положении страны».

В сентября, по оценке ведомства, пенсионеры получали в среднем 15847 рублей в месяц. Относительно августа средняя пенсия увеличилась на 7 рублей, а в годовом выражении стала больше на 829 рублей.

Однако осуществленная государством индексация полностью «сгорела» в инфляции, которая в сентябре разогналась до 7,4%. В результате в реальном выражении - с корректировкой на рост цен - пенсии упали на 1,2%.

Месяцем ранее спад реальных пенсий составлял 1%, в июле 0,9%, в июне 1%, в в мае 0,5%, в феврале-апреле - 0,1-0,2%.

К началу осени темпы падения уровня жизни пенсионеров стали беспрецедентными с 2016 года, когда экономика переживала последствия девальвации, санкций и обвала цен на нефть. Тогда сокращение реальных пенсий достигало 4%, а правительство отказалось от индексации, породив мем «просто денег нет», надолго ставший визитной карточкой тогдашнего премьера Дмитрию Медведеву.

Октябрь неизбежно принесет дальнейшее ухудшении статистики по пенсиям из-за инфляции, разогнавшейся к концу месяца до 8%. Более того, если осуществить индексацию в запланированном размере, то спад продолжится и в 2022 году.

Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда РФ, внесенному в ГосДуму в конце сентября, средняя страховая пенсия в 2022 году составит 17115 рублей и вырастет лишь на 819 рублей, или 5%. При сохранении текущей инфляции это будет означать 3-процентное снижение в реальном выражении.

Чуть лучше обстоит дело с индексацией социальных пенсий. Она, согласно проекту бюджета ПФР, составит 7,1%, или 715 рублей. Однако размер соцпенсий - 10791 рубль - будет всего на 5% выше прожиточного минимума пенсионера.

Власти рассматривают возможность изменить параметры индексации и повысить пенсии на величину фактической, а не прогнозной инфляции, сообщила РИА Новости во вторник зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Светлана Перминова.

По ее словам, такие поправки будут обсуждаться ко второму чтению закона о бюджете.

Запуская пенсионную реформу в 2018 году, российские чиновники обещали пенсионерам радикальное повышение уровня жизни. И хотя спустя три года, эти планы так и не реализовались, на настроение пожилых граждан это практически не повлияло.

Прикованная к телевизорам возрастная группа старше 60 лет продолжает демонстрировать самые высокие показатели одобрения государственной экономической политики.

По данным ВЦИОМа, среди старшего поколения минимальная доля граждан оценивает ситуацию в экономике как плохую - 30% против 41-44% в других возрастных группах.

При этом 13% пенсионеров считают экономическое положение страны «хорошим», что также является рекордом, согласно октябрьскому опросу.

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