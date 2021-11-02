Кремль испугался Bayraktar 1 Сергей Гармаш

2.11.2021, 15:56

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Отсюда и военные понты вблизи границы Украины.

Так происходит ли концентрация российских войск на границах Украины? Западные СМИ пишут об этом как о факте, наше Минобороны – опровергает. На самом деле и журналисты, и военные правы. Происходит, но не совсем на границе, а на полигонах 20-й армии ВС РФ и 150-й дивизии 8-й армии, которые расположены в непосредственной близости от нашей территории. У них плановые совместные учения.

Похоже, Кремль, испугавшись Bayraktar и заявлений американского министра о перспективах членства Украины в НАТО, решил воспользоваться моментом и повторить свой весенний трюк с игрой мышцами на западную публику. Причем в Москве, кажется, действительно испугались, что Киев предпримет наступление на Донбассе, чтобы втянуть в это Россию и таким образом заблокировать открытие "Северного потока – 2". Вот что [это] значит – каждый судит по себе. Это как раз стиль России – лить кровь для решения экономических или внутриполитических проблем…

На самом деле эти российские понты поблизости от нашей границы – не более чем психологическое давление. Начинать масштабные военные операции именно сейчас Кремлю невыгодно как никогда. В первую очередь, действительно потому, что это может иметь последствия для запуска "Северного потока – 2". Во-вторую, в Москве еще не решили, как реагировать на украинские Bayraktar, не поняли, что это было. А в-третьих, ситуация с COVID-19 в РФ сейчас не располагает к военным блицкригам. Да и погода тоже. Так что эти военные фокусы, которыми нас пугают, – не более чем попытка взять на понт, свидетельство бессилия Кремля по отношению к отдаляющейся от него Украине.

Сергей Гармаш, "Фейсбук"

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