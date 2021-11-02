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В России сотрудника СИЗО отправили в СИЗО за попытку продать наркотики заключенным в СИЗО

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  • 2.11.2021, 16:03
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В России сотрудника СИЗО отправили в СИЗО за попытку продать наркотики заключенным в СИЗО

Необычная история произошла в Новосибирске.

В российском Новосибирске отправили под арест 23-летнего сотрудника исправительного учреждения, который пытался продать наркотики заключенным. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Как пишет «Тайга.инфо», обвиняемый — сотрудник СИЗО.

В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). По версии следствия, он купил наркотики «в крупном размере путем изъятия закладки» в Новосибирске и спрятал их с целью продать заключенным СИЗО.

Наркотики у подсудимого обнаружили в ходе личного досмотра 29 октября. Он полностью признал вину.

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