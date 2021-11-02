В Арктике обнаружено историческое судно

В Арктике обнаружено историческое судно1
- 2.11.2021, 16:35
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Оно затонуло в 1963 году.
Американские исследователи нашли место крушения одного из немногих парусных судов США, служивших во время обеих мировых войн. Речь идет о судне «Bear», пишет «Вокруг света».
Операция по его поиску проводилась совместно сотрудниками Береговой охраны США и специалистами Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Специалисты провели картирование 160 квадратных километров морского дна с помощью гидролокатора и идентифицировали два подводных объекта в зоне поиска.
Одним из них оказалось парусно-паровое судно «Bear», затонувшее в 1963 году. Обломки корабля изучили с помощью подводного дистанционно управляемого подводного аппарата. Затонувший корабль находится на глубине около 60 метров в канадских территориальных водах, примерно в 167 километрах к югу от Новой Шотландии.
Парусное судно «Bear» было построено в 1874 в Шотландии и долгое время использовалось для охоты на тюленей. В 1930-х годах его переоборудовали для работы в Антарктике. В 1929 году судно было передано городу Окленд в Калифорнии, где оно стало плавучим музеем, а затем съемочной площадкой для фильма «Морской волк» (1930 год).
В годы Второй мировой войны «Bear» был повторно введен в эксплуатацию для патрулирования Арктики. 12 сентября 1941 года судно захватило контролируемый немцами норвежский траулер «Buskø», который использовался в качестве корабля снабжения для секретных метеорологических станций.
Лишь в 1944 году, когда на замену пришли более современные корабли, «Bear» был исключен из состава ВМС США. Корабль затонул в 1963 году, когда его буксировали в Филадельфию, где он должен был стать плавучим рестораном.