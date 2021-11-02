Диетолог рассказал, как картофель влияет на организм 3 2.11.2021, 17:24

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Кому лучше его не есть?

При некоторых особенностях организма употребление картофеля может быть опасно. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказал диетолог Артем Леонов.

«Так как картофель имеет высокий гликемический индекс — выше 70 единиц, то его точно не стоит употреблять при нарушении углеводного обмена, при метаболическом синдроме, сахарном диабете. Также при индивидуальной непереносимости картофеля, которая тоже встречается нередко, ведь картофель относится к семейству пасленовых и может вызывать скрытую аллергическую реакцию», — сообщил он «РИА Новости».

Специалист отметил, что все зависит от микробиоты кишечника. Всем, у кого нет нарушения углеводного обмена и индивидуальной реакции на него, можно есть картофель, добавил Леонов.

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