Диетолог рассказал, как картофель влияет на организм

Диетолог рассказал, как картофель влияет на организм3
- 2.11.2021, 17:24
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Кому лучше его не есть?
При некоторых особенностях организма употребление картофеля может быть опасно. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказал диетолог Артем Леонов.
«Так как картофель имеет высокий гликемический индекс — выше 70 единиц, то его точно не стоит употреблять при нарушении углеводного обмена, при метаболическом синдроме, сахарном диабете. Также при индивидуальной непереносимости картофеля, которая тоже встречается нередко, ведь картофель относится к семейству пасленовых и может вызывать скрытую аллергическую реакцию», — сообщил он «РИА Новости».
Специалист отметил, что все зависит от микробиоты кишечника. Всем, у кого нет нарушения углеводного обмена и индивидуальной реакции на него, можно есть картофель, добавил Леонов.