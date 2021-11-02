Переворот в умах начался 8 Telegram-канал «СерпомПо»

2.11.2021, 17:35

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Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Все совсем не безнадежно в России.

Интеллектуальная элита в России отшатывается от правящей верхушки, провалившейся в стране за двадцать лет правления во всем, кроме личного, семейного и дружеского обогащения.

Сотни тысяч людей осмысливают происходящее в стране, обращаясь к большой литературе прошлого.

Какие бы итоги выборов ни рисовались властями, как бы ни скакала пропаганда, о сдвиге в понимании происходящего в России среди читающей публики отлично говорит рейтинг книг Российской книжной палаты за 2021 год.

В тройку лидеров, сразу на второе место, ворвался Джордж Оруэлл с романом «1984» и повестью «Скотный двор». Тираж проданных книг – почти полмиллиона экземпляров.

Первый – Стивен Кинг, третий – Достоевский. Четвертый – Ремарк, столь нелюбимый когда-то немецкими реваншистами и вряд ли почитаемый нынешней российской воинственно-лживой верхушкой с кровавым донецким подбоем. Популярная в сегодняшней России книга «На Западном фронте без перемен» — приговор любой войне на все времена.

Показательно, что эти авторы отодвинули в сторону легкий жанр – детективы Дарьи Донцовой.

Все совсем не безнадежно в России. Переворот в умах начался. «Процесс пошел».

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