В США испытали новый тест на коронавирус 2.11.2021, 18:02

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Он похож на алкотестер.

Исследователи сообщают, что экспериментальный прибор типа алкотестера может обнаружить COVID-19 в течение нескольких секунд и может стать быстрой альтернативой мазкам из носа, пишет «Новое время».

Во время испытаний новый датчик был эффективен примерно в 90% случаев, отметили медики из США.

По словам исследователей, инфекция COVID-19 вызывает отчетливый отпечаток дыхания в результате взаимодействия кислорода, оксида азота и аммиака в организме. Первоначальное исследование дыхательного теста показало, что он точно выявил инфекции COVID-19 в среднем у 9 из 10 тяжелобольных пациентов с этим заболеванием.

По словам разработчиков, тест может обнаружить COVID-19 на выдохе в течение 15 секунд. Они обратились в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США за разрешением на использование новой технологии в экстренных случаях.

В их исследование были включены 46 пациентов интенсивной терапии с острой дыхательной недостаточностью, которым требовалась искусственная вентиляция легких. Все пациенты прошли ПЦР- тест на COVID-19 (мазок из носа) при поступлении в отделение интенсивной терапии, и у половины из них был обнаружен COVID-19 .

Исследователи собрали мешки с выдыхаемым воздухом у всех пациентов на 1, 3, 7 и 10 день их госпитализации и использовали новый дыхательный тест на образцах в течение четырех часов после сбора. Тест оказался на 88% точным.

«Золотым стандартом диагностики COVID-19 является тест ПЦР, который требует неудобного мазка из носа и времени в лаборатории для обработки образца и получения результатов», — сказал ведущий исследователь доктор Мэтью Экслин, пульмонолог и директор отделения интенсивной терапии в штате Огайо.

«Эта новая технология типа алкотестера использует наносенсоры для идентификации и измерения конкретных биомаркеров в дыхании», — сказала со-разработчик теста Пелагия-Ирен Гоума, профессор Департамента материаловедения и инженерии штата Огайо.

«Это первое исследование, демонстрирующее использование системы наносенсора для обнаружения вирусной инфекции по отпечаткам выдыхаемого воздуха», — отметила Гоума.

Отмечается, что тесты ПЦР часто пропускают ранние инфекции COVID-19, и результаты могут быть положительными после того, как инфекция исчезла. При этом новая технология позволяет быстро обследовать пациентов за один шаг.

Исследователи планируют в скором времени оценить использование этой технологии для обнаружения менее серьезного течения COVID-19, а также других инфекций и заболеваний.

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