Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции в 40 лет 1 2.11.2021, 19:01

Златан Ибрагимович

фото: EPA

Нападающий может принять участие в матчах против сборных Грузии и Испании.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вошел в состав сборной Швеции на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба сборной Швеции.

Команде предстоит провести два заключительных матча в отборочном турнире: соперниками будут сборные Грузии и Испании, матчи пройдут 11 и 14 ноября в Батуми и Севилье.

В турнирной таблице группы В сборная Швеции занимает первое место, набрав 15 очков в шести встречах. Второе место в группе занимает Испания, команда заработала 13 очков.

В марте этого года Ибрагимович впервые с 2016 года получил вызов в национальную команду. Он должен был принять участие в чемпионате Европы, однако в мае получил травму колена, из-за которой был вынужден отказаться от участия в турнире.

Помимо этого, Ибрагимович выступает за «Милан», в этом сезоне нападающий принял участие в шести матчах, в которых забил три гола и отдал голевую передачу. В матче против «Ромы» он забил свой 400-й гол в национальных чемпионатах.

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