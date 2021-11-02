Белорусы продолжают участвовать во флешмобе #я_дома1
- 2.11.2021, 19:10
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Фотофакт.
Белорусы продолжают участвовать во флешмобе #я_дома.
Рабочие остаются дома и делятся фотографиями.
Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.
Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.
Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.
На ОАО «Беларуськалий» на смену не вышли работники нескольких участков рудников.
Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.
Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский, подводя итоги первого дня забастовки в Беларуси, отметил, что на работу на разных предприятиях не вышли от 10% до 30% рабочих. Около трети сотрудников отсутствовали на рабочих местах на МТЗ и ОАО «Беларуськалий», на Минском автомобильном заводе в некоторых цехах не вышли на работу около 15% трудящихся.