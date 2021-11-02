Зарплаты упали почти во всех районах Беларуси
- 2.11.2021, 19:30
В самом «богатом» они снизились на 420 рублей.
Средняя зарплата в Беларуси падает уже два месяца подряд. В сентябре она снизилась в большинстве районов. К примеру, в Солигорском районе падение составило 423 рубля. При этом в сентябре реальные зарплаты, которые рассчитывают с поправкой на инфляцию, выросли только в восьми районах (еще в двух остались на уровне августа), а в остальных — упали. Zerkalo.io посмотрело, как ситуация со средними заработками отличается по районам.
Где больше всего упали средние зарплаты, а где — выросли
Заметнее всего в сентября средняя зарплата упала в Солигорском районе — на 423 рубля — и составила почти 1831 рубль, это следует из данных Белстата. Уточним, что в этом тексте суммы указаны до уплаты налогов. В Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%).
В Речицком районе сентябрьское падение было на уровне 118 рублей, в Петриковском — 118 рублей, в Бобруйском — 90 рублей, в Белыничском — 89 рублей, а в Кричевском — 85 рублей.
При этом средние зарплаты выросли только в 26-ти районах (в 20-ти из них рост составил меньше 20 рублей). Заметнее всего средний заработок увеличился в Светлогорском районе — на 67 рублей (до 1569 рублей).
Какое район оказался самым «бедным»
Ниже всего средняя зарплата в сентябре была в Мстиславском районе — 887 рублей до уплаты налогов. В аутсайдерах также значатся Кормянский район (899 рублей), Славгородский (911 рублей), Шарковщинский (913 рублей).
Какая ситуация с реальными зарплатами
Реальная зарплата, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, выросла в сентябре в Светлогорском районе (+3,2% к августу), Брестском, Городокском (по +0,7%), Ивацевичском, Браславском (по +0,6%), Шкловском (+0,5%), Борисовском, Островецком (по +0,3%).
К примеру, в Солигорском районе реальная зарплата в сентябре снизилась на 19,8%, Петриковском — на 10,2%, Бобруйском — на 9,3%, Речицком — на 8%.
В Столбцовском и Ветковском районах реальные зарплаты в сентябре не изменились по сравнению с августом.