Зарплаты упали почти во всех районах Беларуси 2.11.2021, 19:30

В самом «богатом» они снизились на 420 рублей.

Средняя зарплата в Беларуси падает уже два месяца подряд. В сентябре она снизилась в большинстве районов. К примеру, в Солигорском районе падение составило 423 рубля. При этом в сентябре реальные зарплаты, которые рассчитывают с поправкой на инфляцию, выросли только в восьми районах (еще в двух остались на уровне августа), а в остальных — упали. Zerkalo.io посмотрело, как ситуация со средними заработками отличается по районам.

Где больше всего упали средние зарплаты, а где — выросли

Заметнее всего в сентября средняя зарплата упала в Солигорском районе — на 423 рубля — и составила почти 1831 рубль, это следует из данных Белстата. Уточним, что в этом тексте суммы указаны до уплаты налогов. В Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%).

В Речицком районе сентябрьское падение было на уровне 118 рублей, в Петриковском — 118 рублей, в Бобруйском — 90 рублей, в Белыничском — 89 рублей, а в Кричевском — 85 рублей.

При этом средние зарплаты выросли только в 26-ти районах (в 20-ти из них рост составил меньше 20 рублей). Заметнее всего средний заработок увеличился в Светлогорском районе — на 67 рублей (до 1569 рублей).

Какое район оказался самым «бедным»

Ниже всего средняя зарплата в сентябре была в Мстиславском районе — 887 рублей до уплаты налогов. В аутсайдерах также значатся Кормянский район (899 рублей), Славгородский (911 рублей), Шарковщинский (913 рублей).

Какая ситуация с реальными зарплатами

Реальная зарплата, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, выросла в сентябре в Светлогорском районе (+3,2% к августу), Брестском, Городокском (по +0,7%), Ивацевичском, Браславском (по +0,6%), Шкловском (+0,5%), Борисовском, Островецком (по +0,3%).

К примеру, в Солигорском районе реальная зарплата в сентябре снизилась на 19,8%, Петриковском — на 10,2%, Бобруйском — на 9,3%, Речицком — на 8%.

В Столбцовском и Ветковском районах реальные зарплаты в сентябре не изменились по сравнению с августом.

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