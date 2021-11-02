Amazon создаст свою сеть спутников для раздачи интернета 2 2.11.2021, 19:37

Скорость интернета будет выше, чем у Starlink.

Компания Amazon предпринимателя Джеффа Безоса создаст собственную сеть спутников для раздачи интернета по всему миру. Через год планируется запуск первых двух прототипов интернет-спутников Kuiper, сообщило накануне издание The Verge.

Оба прототипа спутников, которые получили названия KuiperSat-1 и KuiperSat-2, будут выведены на орбиту с помощью ракеты RS1. Ее разрабатывает стартап ABL Space Systems в Калифорнии. Ракета сможет выводить на орбиту до 1,5 тонн груза. Стоимость одного запуска составит около 12 млн долларов.

Всего Amazon намерена запустить в космос 3236 спутников в течение следующего десятилетия. Это похоже на концепцию компании SpaceX Илона Маска – Starlink.

Прототипы Kuiper будут работать на высоте 590 километров. Amazon проверит их способность соединяться с четырьмя терминалами пользователя и станцией в Техасе.

После проверки наземных технологий, компания заявила, что скорость ее интернета составляет до 400 Мбит/с, в то время как Starlink рекламирует скорость от 100 до 200 Мбит/с.

Напомним, орбитальная группировка Starlink состоит из 1789 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

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