В Беларуси изменился порядок проведения обязательных медосмотров работающих 2 2.11.2021, 20:02

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Минздрав «забанит» страдающего психическими заболеваниями Лукашенко?

Министерство здравоохранения изменило порядок проведения обязательных медицинских осмотров работающих. Соответствующее постановление принято 20 сентября.

Изменения коснутся лиц, выполняющих определенные виды работ при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии; работающих с химическими, биологическими, физическими факторами, факторами производственной среды, которые вызывают аллергические заболевания; занятых в организациях здравоохранения или соцобслуживания, организациях, связанных с непосредственным обслуживанием пациентов, граждан пожилого возраста и инвалидов; выполняющих работы, связанные с использованием противогазов, применением взрывчатых метариалов, на взрывоопасных и пожароопасных производствах, сообщает Минздрав.

Документ уточняет требования к объему лабораторных, инструментальных и других исследований, перечню врачей-специалистов, осуществляющих медосмотр, оформлению медицинских документов.

Постановление также предусматривает определение годности к работе граждан, страдающих психическими заболеваниями в зависимости от с течения и частоты обострений заболевания с учетом длительности ремиссии. Также предусматривается возможность создавать медкомиссии для проведения обязательных медосмотров в исправительных учреждениях и ЛТП.

Напомним, Лукашенко попал в поле зрения психиатров после окончания пединститута, когда, явившись на прием к первому секретарю обкома партии Леонову, упорно просил, чтобы тот назначил его председателем колхоза. Лукашенко был направлен на освидетельствование, и ему был поставлен диагноз «мозаичная психопатия». В 1978 году директор Могилевского облпищеторга, где Лукашенко работал секретарем ВЛКСМ, обратился к начмеду больницы с просьбой о его психиатрическом освидетельствовании в связи с неадекватным поведением. В 1982 году Лукашенко был комиссован из армии с тем же диагнозом «мозаичная психопатия».

В 2001 году минский психиатр Щигельский, дополнив своими наблюдениями выводы коллег, опубликовал «Историю болезни Александра Григорьевича Лукашенко», подтвердив диагноз.

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