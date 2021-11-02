В Амстердаме появилось беспилотное водное такси 2.11.2021, 20:07

Видеофакт.

В столице Нидерландов Амстердаме по городским каналам запустили беспилотное водное такси Roboat III. Об этом сообщает ZDNet.

Беспилотная лодка может перевозить до пяти человек пассажиров или 1500 кг груза. Новый дизайн выполнен в элегантном черно-сером цвете.

Водное беспилотное такси было создано научными работниками и инженерами Массачусетского технологического института и Амстердамского института передовых городских решений.

Впервые разработанная и испытанная в 2015 году модель претерпела значительные улучшения, чтобы стать полноценной службой такси города. Электрическая лодка рассчитана на 10 часов работы при полном заряде батарей.

Система управления Roboat аналогична системе, используемой в беспилотных автомобилях: комбинация сканирования LIDAR, создание цифровой карты, обнаружение объектов и препятствий, а также наличие датчиков и камер, которые дают лодке обзор на 360 градусов.

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