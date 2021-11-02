В Лиде восьмилетний мальчик съел селедку и попал в реанимацию10
- 2.11.2021, 20:32
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Ему пришлось вводить специальную сыворотку против ботулизма.
В Лиде восьмилетний мальчик съел селедку и попал в реанимацию.
Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь-4».
Ребенок съел маринованную в домашних условиях селедку. С ботулизмом мальчика госпитализировали в реанимацию Гродненской детской больницы. Почти четыре недели он находился на лечении (из них неделю — в реанимации), ему пришлось вводить специальную сыворотку против ботулизма.
Теперь его жизни ничего не угрожает.