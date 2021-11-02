Партию белорусских сигарет перехватили в России

Партию белорусских сигарет перехватили в России5
- 2.11.2021, 20:40
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Изъято более 70 тысяч пачек сигарет.
В псковской области остановили для проверки автомобиль, следующий из Беларуси. При проверке сотрудники таможни обнаружили в грузовом отсеке более 70 тыс. пачек сигарет без российских акцизных марок. Водитель не смог предъявить документы на сигареты.
Сигареты изъяты. Их стоимость оценивается в более 3,5 млн российских рублей (около 49 тыс. долларов), сообщает Северо-Западное таможенное управление ФТС России.