Лейла Юнус: Белорусы победят! 2 2.11.2021, 20:48

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Лейла Юнус

Известная азербайджанская правозащитница поддержала белорусскую забастовку.

Лейла Юнус, азербайджанская правозащитница, бывшая политзаключенная, директор института мира и демократии, кавалер французского ордена Почетного Легиона и лауреат многих престижных премий поддержала забастовку в Беларуси и обратилась к белорусскому народу.

– Вчера в Беларуси началась общенациональная забастовка по призыву Сергея Дылевского (председателя Белорусского объединения рабочих). И как правозащитник из диктаторского Азербайджана, я хочу поддержать белорусский народ в его борьбе с диктатурой.

Я начинала свою борьбу в Советском союзе, тогда было такое движение национальных меньшинств против большевистского режима. Я была студенткой, моими учителями были люди, отсидевшие в ГУЛАГе 20-25 лет. Но мы верили, что мы победим. И мы были не одиноки. Азербайджанцы или грузины, мы были все вместе.

23 августа 1989 года мы стояли в общей цепи солидарности в странах Балтии и кричали: "За нашу и Вашу свободу! За свободу!".

Мы были вместе. И когда Советский Союз пал, было такое счастье, такой оптимизм. Мы надеялись, что построим демократию. И балтийские страны вырвались вперед, они демократические. Вырывается вперед Украина, Грузия. Но страшная ситуация остаётся в Беларуси, моём родном Азербайджане, Туркменистане и ряде других стран. Мы остались одни, и деремся каждый день. Белорусы сражаются со своим зверем - диктатором Лукашенко! Азербайджанцы сражаются с таким же диктатором - Алиевым. Но мы должны быть вместе!

Только вместе нам удастся победить диктатуру. Надо выражать солидарность друг с другом. Кто такой Лукашенко – уже весь мир хорошо понял.

Но сегодня Жыве Беларусь! Она идёт вперёд. Граждане Беларуси, все, от студентов, до музыкантов, рабочих, врачей, выступают против диктатора. И в этом их сила. Они победят!

Будем с Вами вместе! Жыве Беларусь!

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