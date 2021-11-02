«Дзяды»: Католический митрополит Станевский и посол Папы Римского посетили Куропаты

«Дзяды»: Католический митрополит Станевский и посол Папы Римского посетили Куропаты5
- 2.11.2021, 21:00
- 2,418
Архиепископы помолились и возложили венки к памятнику жертвам репрессий.
Новоназначенный католический митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский и апостольский нунций Ватикана в Беларуси Анте Йозич посетили Куропаты.
Соответствующие фото были опубликованы 1 ноября в группе «Каталікі Беларусі» в Facebook.
Архиепископы в сопровождении священников помолились и возложили венки в цветах флага Ватикана к памятнику жертвам репрессий в Беларуси.
Официальный сайт Конференции католических епископов Беларуси о событии ничего не сообщает.
Напомним, что католический костел 1 ноября отмечает День всех святых, а 2 ноября – День всех усопших. Белорусская общественность в это время традиционно организовывала шествие «Дзяды» в Куропаты.