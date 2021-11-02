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«Дзяды»: Католический митрополит Станевский и посол Папы Римского посетили Куропаты

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  • 2.11.2021, 21:00
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«Дзяды»: Католический митрополит Станевский и посол Папы Римского посетили Куропаты

Архиепископы помолились и возложили венки к памятнику жертвам репрессий.

Новоназначенный католический митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский и апостольский нунций Ватикана в Беларуси Анте Йозич посетили Куропаты.

Соответствующие фото были опубликованы 1 ноября в группе «Каталікі Беларусі» в Facebook.

Архиепископы в сопровождении священников помолились и возложили венки в цветах флага Ватикана к памятнику жертвам репрессий в Беларуси.

Официальный сайт Конференции католических епископов Беларуси о событии ничего не сообщает.

Напомним, что католический костел 1 ноября отмечает День всех святых, а 2 ноября – День всех усопших. Белорусская общественность в это время традиционно организовывала шествие «Дзяды» в Куропаты.

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