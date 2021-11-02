«Пакеты с трупами лежали на полу и столах» 3 2.11.2021, 21:12

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Коронавирус атакует Беларусь. Оставайтесь дома.

«Радыё Свабода» собрало несколько свидетельств людей, непосредственно столкнувшихся с коронавирусной ситуацией.

В конце октября жительница Гомеля похоронила умершую от коронавируса мать. В своем посте она отметила, что не стоит верить официальной статистике погибших. По ее наблюдениям, у моргов стоят очереди из ритуальных машин, и гроб нельзя купить отдельно - только с полным комплексом услуг.

«Моя мама умерла вечером в больнице. В тот вечер мы связались с похоронным бюро, чтобы договориться о завтрашних похоронах. Они ответили, что не факт, что они смогут похоронить ее завтра. Смотря в какое время отдадут тело, так как морги переполнены. Если днем, то вечером хоронить не будем, - нам так сказали», - рассказала жительница Гомеля.

Приехав в морг больницы, она увидела, что «на полу и столах лежат пакеты с трупами».

«Страшно смотреть... Не знаю, может, у них такая практика - так вот складывать. В морге сказали, что тело вернут в 13:00. Перед нами была машина из похоронного бюро. И после нас. Примерно раз в полчаса похоронное бюро забирало покойника из морга», - добавила женщина.

Мать похоронили не в Гомеле, а на родине в провинции. Поэтому ей неизвестна ситуация на Гомельском кладбище.

Мы расспросили начальника одного из похоронных бюро о ситуации в Гомеле, который согласился поговорить на условиях анонимности. Он подтвердил, что в городе проходит больше похорон, чем обычно. А в морге действительно иногда образовывались очереди катафалков.

«Ситуация, которую вы описали, наблюдается в нашем городе последние три недели. Похожая ситуация была осенью прошлого года. Единственное, экскаваторы работают только на новых участках Стукачевского кладбища. Надеемся, что, как и в прошлом году, к концу ноября ситуация нормализуется», - пояснила руководитель бюро.

Сотрудник Государственного бюро ритуальных услуг в Гомеле отметила, что «в частных похоронных бюро сложилась ситуация, когда невозможно купить отдельно только гроб. У нас можно купить отдельный гроб или венок - кому что нужно.

В Гомеле ритуальные услуги оказывают около 30 частных офисов. Официальная статистика смертей от коронавируса отдельно по городу и области не публикуется.

Как сообщает Zerkalo со ссылкой на внутренние документы медицинских учреждений, официальные данные о заболевших и погибших могут существенно отличаться от реальных.

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