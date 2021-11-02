Российским вузам продолжат «удаленку» после «нерабочих дней» 2.11.2021, 21:20

С 8 ноября вузы могут продолжить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате.

Российские вузы с 8 ноября могут продолжить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий. Соответствующий приказ выпустило Минобрнауки РФ.

Согласно приказу, после введения самостоятельной работы вузы должны обеспечивать студентов методической поддержкой и за три дня предупреждать об объеме работы. Также преподаватели обязаны контролировать успеваемость студентов.

Промежуточная аттестация также может проводиться в дистанционном формате. Вузам надо обеспечить доступ обучающихся к «электронной информационно-образовательной среде» и контролировать качество удаленного образования.

На время «нерабочих дней» с 28 октября до 7 ноября в Москве вузы могут работать только в дистанционном режиме. Бауманка на это время закрылась, МГУ перешел на «удаленку», а ВШЭ перешла на дистанционное обучение с 25 октября до конца года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».