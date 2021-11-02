Хоккеисты минского «Динамо» дома пропустили семь шайб от московского «Динамо» 2 2.11.2021, 22:14

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Победная серия москвичей над минскими «динамовцами» уже насчитывает шесть матчей.

Хоккеисты минского «Динамо» на своей площадке уступили одноклубникам из Москвы со счетом 3:7 (1:4, 0:3, 2:0).

Победная серия москвичей над минскими «динамовцами» уже насчитывает шесть матчей. В последний раз Минск обыгрывал Москву в конце февраля 2020 года.

Следующая игра у минских хоккеистов состоится 4 ноября в гостях у «Торпедо».

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