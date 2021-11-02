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Хоккеисты минского «Динамо» дома пропустили семь шайб от московского «Динамо»

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  • 2.11.2021, 22:14
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Хоккеисты минского «Динамо» дома пропустили семь шайб от московского «Динамо»

Победная серия москвичей над минскими «динамовцами» уже насчитывает шесть матчей.

Хоккеисты минского «Динамо» на своей площадке уступили одноклубникам из Москвы со счетом 3:7 (1:4, 0:3, 2:0).

Победная серия москвичей над минскими «динамовцами» уже насчитывает шесть матчей. В последний раз Минск обыгрывал Москву в конце февраля 2020 года.

Следующая игра у минских хоккеистов состоится 4 ноября в гостях у «Торпедо».

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