Все здания в Амстердаме будут строить частично из биоматериалов 2.11.2021, 23:00

Город планирует достичь «климатической нейтральности» к 2050 году.

Все здания в Амстердаме, построенные после 2025 года, должны будут состоять из древесины или других биоматериалов (конопли или пробки) минимум на 20%. Об этом говорится в соглашении Green Deal Timber Construction, подписанном всеми 32 муниципалитетами Амстердама, передает Dezeen.

Таким образом местные власти надеются снизить использование в строительстве стали и бетона, которые в процессе производства создают большое количество углекислого газа. Город планирует достичь «климатической нейтральности», то есть снижения до минимума выбросов парниковых газов к 2050 году. Новые правила в строительстве должны сократить выбросы в городе на 220 тысяч тонн в год.

Ранее использование древесины в строительстве зданий до 25,9 метра одобрили в Нью-Йорке, а перед этим - в правительстве Франции решили, что с 2022 года все новые общественные здания в стране должны быть построены не менее чем на 50% из древесины или других природных материалов.

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