Санкции, пожары и бесполезные «штрейкбрехеры»: что происходит на «Нафтане»? 20.11.2021, 8:15

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Кибер-партизаны раскрыли личные данные нового директора «Нафтана».

Андрей Сойко – выпускник Белорусского государственного технологического университета. Работал на предприятии «Могилевхимволокно», в Лиде возглавлял ОАО «Лакокраска», после чего полгода работал заместителем председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии. Конечной точкой назначения стало ОАО «Нафтан», cообщает телеграм-канал Белорусского объединения рабочих (БОР).

Новый директор при своем назначении 20 октября 2020 года обещал, что к середине 2021 года, в максимально короткие сроки, запустит на «Нафтане» новую установку комплекса замедленного коксования. Масштабный инвестпроект по строительству комплекса обошелся предприятию в $1,6 млрд. Но, как всегда, что-то пошло не так. Сначала пуск постоянно откладывался, а потом, 28 сентября 2021 года, при запуске установки замедленного коксования на территории НПЗ «Нафтан» в Новополоцке произошел серьезный пожар. Возгорание связано с выходом дизельного топлива.

«Выясняется, какая именно техническая неполадка привела к таким последствиям: то ли это ошибка на стадии проектирования, то ли при проведении работ что-то было сделано некачественно», - сообщили с предприятия.

Новая установка для завода достаточно многострадальная. Первоначально Новополоцкий НПЗ планировал завершить строительство установки замедленного коксования в декабре 2016 года. В 2019 году отмечалось, что ввод комплекса состоится не ранее 2020 года. Нынешние сроки снова отложены из-за пожара.

При планировании строительства еще в 2011 году срок окупаемости установки составлял 3 года. Однако, стоит напомнить, что в 2011 году поставки нефти со стороны РФ были значительно выше, чем сейчас. Соответственно, из-за их серьезного снижения, вызванного санкциями, срок окупаемости увеличивается.

«Нафтан» не стал исключением и присоединился к протестному движению, которое началось в Беларуси в августе 2020 года. Работники вышли на митинг на территории предприятия. Коллектив выдвинул свои политические требования к руководству завода, города и страны. Их озвучила начальник отдела реализации нефтепродуктов ОАО «Нафтан» Ольга Бритикова.

«Мы требуем отставки Лукашенко Александра Григорьевича с поста президента Республики Беларусь в связи с утратой доверия», — заявила Бритикова. Рабочие горячо ее поддержали.

Как следствие того, что значительная часть рабочих поддержали забастовку, прежнего директора Александра Демидова уволили. Демидов участвовал в защите активистов от арестов и их освобождении из заключения.

26 октября 2020 года новый генеральный директор «Нафтана» Андрей Сойко отправил своих штрейкбрехеров на ОАО «Гродно Азот», где вспыхнула новая забастовка. Выступление Сойко об отправке «помощи» «Гродно Азоту» диссонирует с заявлениями премьер-министра Беларуси об отсутствии каких-либо проблем на предприятиях, вызванных недовольством рабочих и забастовочными настроениями.

Опытные химики с завода «Гродно Азот» рассказали нам, что недостаточно просто приехать и заменить рабочего на другом предприятии. Требуется минимально полгода стажировки для изучения процесса и приобретения практических навыков. Процессы хоть и схожи, как и на любом химическом предприятии, но не являются идентичными, и любая ошибка аппаратчика может обернуться катастрофой.

С августа 2020 года до весны 2021 года рабочие «Нафтана» переодически уходили в открытую стачку, записывали видеообращения, увольнялись. Кроме забастовочного движения, дали свой эффект и санкции, которые возобновили США против предприятия, что сократило проработку и поставки нефти.

Под удар из-за санкций могут попали не только поставки на «Нафтан», но и торговля нефтепродуктами с российскими предприятиями, в том числе транзитная перевалка произведенного там топлива через российские порты.

В поддержку инициативы Белорусского объединения рабочих (БОР), а также в ходе операции «Жара» (кибер-партизаны https://t.me/cpartisans) предоставили личные данные генерального директора «Нафтана»:

ФИО: СОЙКО АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

АНГЛ: SOIKA ANDREI

БЕЛ: СОЙКА АНДРЭЙ ВАСІЛЬЕВІЧ

Личный номер: 3300877A093PB4

Дата рождения: 30.08.1977

Статус: холостой

Паспорт: MP3103665

Мобильный номер: A1 375296230844

Прописка:

НОВОПОЛОЦК, УЛ. ДЕНИСОВА д. 4 кв. 31

Собственность: Минск, ул. Сенницкая, 5-34

Автомобиль :ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН 2017

СЕРЫЙ

4588CA7

Мать:

ФИО: СОЙКО ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА

АНГЛ: SOIKA HALINA

БЕЛ: СОЙКА ГАЛІНА ЛЕАНІДАЎНА

Личный номер: 4060156A053PB0

Дата рождения: 06.11.956

Паспорт: MP0983003

Мобильные номера:

A1 375447752292

A1 375293814892

Прописана:

ОСИПОВИЧСКИЙ АГРОГОРОДОК КОРЫТНОЕ, УЛ. СОЛНЕЧНАЯ д. 12

Собственность:

Минск, ул. Нёманская, 45-205

Дача: Могилевская обл., Осиповичский р-н, Корытненский с/с, д.Корытное, ул.Солнечная, д.12

гараж: Минск, пр-д Масюковщина, д.10, пом. 32

Отец:

ФИО: СОЙКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

АНГЛ: SOIKA VASILI

БЕЛ: СОЙКА ВАСІЛІЙ ІВАНАВІЧ

Личный номер: 3010750A156PB4

ДР: 01.07.1950

Пол: МУЖСКОЙ

Паспорт: MP1244135

Прописан

Минск, ул. Бурдейного, д. 45, кв. 233

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