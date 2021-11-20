Белорусский режим выбрал странную тактику: литовские пограничники удивлены 20.11.2021, 8:30

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Мигрантов начали заталкивать в Литву в районе Девенишкской петли.

Белорусский режим выбрал новое направление для заталкивания мигрантов на территорию Литвы. В течение нескольких дней это происходит в районе Девенишкской петли, сообщает delfi.lt со ссылкой на канал ЛНК.

На этой территории уже установлен барьер из колючей проволоки, устанавливают забор. И именно здесь наблюдается повышенная активность.

"Вчера в Литву не впустили 71 нелегала, все они пытались попасть в Литву на этом участке", – сказал в четверг глава СОГГ Рустам Любаев.

Вице-министр внутренних дел Литвы Кястутис Ланчинскас подчеркнул, что в Девенишкской петле активность наблюдается на протяжении нескольких дней.

"Белорусские силовики пытаются затолкать нелегальных мигрантов на территорию Литвы", – сказал он.

Именно на этом участке завершается монтаж видеокамер, они установлены через каждые несколько десятков метров. Камеры автоматически информируют о попытках нелегального пересечения границы.

"Это совершенно новая система. Ее должны сдать в эксплуатацию до конца года. Эти системы будут контролировать 112 км", – сказал Любаев.

Именно видеокамеры засняли момент заталкивания мигрантов белорусскими пограничниками. Сначала пограничники на видео не видны, идут мигранты, но потом они останавливаются, не хотят идти дальше, появляются пограничники со щитами и не пускают мигрантов назад в Беларусь.

Протяженность границы Литвы с Беларусью – почти 700 км. Камеры установлены почти на половине границы. Вскоре их появится еще больше.

"Сама система распознает – человек или животное находится у границы. IПотом сообщает о тревоге", – сказал Любаев.

Литовским пограничникам тактика белорусов кажется странной. Ведь в Девянишкес и до кризиса была усиленная охрана границы. А сейчас стоят камеры, колючая проволока, устанавливают забор.

"Обеспечить контроль на этом участке несложно. Сужение петли хорошо охраняется. Нелегалов задержали бы у самой границы или на этом сужении", – сказал Любаев.

Из Минска в четверг вылетел самолет с мигрантами, которые решили вернуться домой. Но ни литовские, ни польские пограничники пока не отмечают снижения числа нелегалов у границы.

"Мы заметили увеличение числа отдельных групп на некоторых участках. Польские коллеги информируют, что несмотря на то, что часть мигрантов ушла вглубь Беларуси, у границы и рядом с КПП их осталось немало", – заметил Любаев.

Специалисты оценивают ситуацию на границе с Беларусью как плохую, но стабильную.

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