Как цены на стройматериалы в Беларуси стали «золотыми» 20.11.2021, 8:32

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Интересные данные о строительстве жилья в этом году.

В Беларуси за 10 месяцев этого года построили 3 миллиона 371,5 тысячи квадратных метров общей площади, сообщает Белстат. Это на 9,4% больше, чем годом ранее. Некоторые регионы оказались в минусе по этому показателю. При этом стройматериалы продолжают заметно дорожать, пишет zerkalo.io.

Больше всего жилья построили в январе-октябре в Минской области — 907,6 тысячи квадратных метров общей площади. На втором месте по этому показателю расположился Минск (705,6 тысячи квадратных метров), а на третьем — Брестская область (513,3

тысячи квадратных метров). Меньше всего построили жилья за 10 месяцев в Могилевской и Витебской областях — 225,9 и 241,4 тысячи квадратных метров соответственно.

При этом заметнее всего выросли объемы строительства в Минске — на 54,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Минской области этот показатель снизился на 2%, а в Могилевской — на 10,2%.

Что касается строительства жилья с господдержкой, то на него пришелся 1 миллион 47 тысячи квадратных метров от общего объема возведенной жилой недвижимости. Это на 17,7% больше, чем годом ранее. Но в Могилевской и Витебской областях этот показатель просел — на 14,8% и 4,3% соответственно.

Что происходит с ценами на стройматериалы

В нынешнем году существенно подорожали многие строительные материалы. К примеру, по данным Белстата, цены на пиломатериалы (хвойные обрезные и необрезные) выросли за январь-октябрь на 45%, а на строительные детали и конструкции из дерева, шпона, мелкодисперсной фракции (МДФ) — на 32,9%. Строительные детали и конструкции из ПВХ, алюминия стали дороже за этот период на 23,8%.

Шифер, лист кровельный (ондулин) за 10 месяцев этого года стали дороже на 36,6%, материалы для облицовки и отделки из поливинилхлорида (ПВХ) — на 16,4%, цемент — на 16,8%, ламинат — на 12%.

При этом некоторые белорусы, которые занимаются стройкой, отмечают, что Белстат скромничает в своих оценках по росту цен на стройматериалы. По их наблюдениям, они подорожали более ощутимо.

Ранее профсоюзы неоднократно поднимали тему существенного подорожания стройматериалов. В МАРТ ранее сообщали, что рост цен на пиломатериалы, древесину и древесно-плитный материал связан с оживлением сезонного спроса на внутреннем рынке, а также ростом спроса на древесину и пиломатериалы на внешних рынках.

Профсоюзы прогнозировали ранее, что повышение цен на стройматериалы может отразиться на ценах на жилье.

Напомним, ранее в августе министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович прогнозировал, что стоимость коммерческого жилья может увеличиться, если продолжат дорожать стройматериалы. По его мнению, рост ценника на такое коммерческое жилье будет плавным. Что касается строительства жилплощади с господдержкой, то к концу этого года стоимость одного квадратного метра, по мнению министра, должна быть не дороже 1152 рублей.

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