Глава курдской автономии рассказал, как мигрантов доставляют в Беларусь 20.11.2021, 8:38

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В Иракском Курдистане действуют сети торговцев людьми и контрабандистов.

Премьер-министр Курдского автономного района Ирака (Иракского Курдистана) Масрур Барзани заявил, что не считает экономические трудности или отсутствие стабильности причиной для бегства многих иракских курдов в Беларусь. Никто не покидает регион из-за проблем в экономике или в сфере безопасности, сказал он перед началом конференции по вопросам безопасности "Манамский диалог" в Бахрейне, сообщает dw.com.

По словам Барзани, большинство курдов, которые бежали из страны, эксплуатируются сетями торговцев людьми и контрабандистами. "Они хотят использовать этих людей в своих целях, чтобы получать прибыль", - пояснил он.

Иракский Курдистан является относительно стабильной зоной в Ираке, но, как и страна в целом, переживает серьезный экономический кризис, отмечает агентство dpa. Многие из мигрантов, которые в настоящее время находятся на границе Беларуси с Польшей, пытаясь попасть в Евросоюз, прибыли с территории Иракского Курдистана. В четверг около 430 мигрантов, в основном иракские курды, были отправлены из Минска самолетом в Багдад.

Барзани отметил, что мигранты не пытались нелегально въехать в Беларусь, у них были визы, большинство заплатили за путешествие по несколько тысяч долларов. "Ни у одного бедняка нет столько денег, чтобы стать беженцем", - сказал он.

Обострение ситуации на внешней границе ЕС

Ситуация на восточной внешней границе ЕС резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в Евросоюз. На польско-белорусской границе люди ночуют во временных лагерях при низкой температуре. В последние дни группы мигранты неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу.

В конце мая правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти больше не будут задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В начале осени существенно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. После этого резко усилился поток мигрантов, стремящихся в ЕС с территории Беларуси.

Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании напряженной ситуации и организации переправки тысяч мигрантов к границам Евросоюза в ответ на европейские санкции.

В качестве реакции на "гибридную атаку" Минска ЕС планирует ввести пятый пакет санкций, который будет включать меры в отношении авиакомпаний, перевозящих мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь. В последние несколько дней целый ряд авиакомпаний заявили, что больше не будут брать на борт граждан ближневосточных стран и Афганистана, направляющихся в Минск.

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