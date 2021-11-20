Пора дать отпор России: как победить Путина Андерс Аслунд, project-syndicate.org

20.11.2021, 8:46

На руках у США и ЕС есть много ценных карт.

По мере приближения зимы Кремль начинает создавать проблемы в Европе. В числе его новейших махинаций — газовая война против стран Центральной и Восточной Европы; миграционный кризис на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей; возобновление военной мобилизации на восточной границе Украины; агитация в пользу отделения сербов от Боснии и Герцеговины.

Хотя у этой кампании множество целей, она пронизана общей нитью — желанием Кремля расколоть и ослабить Евросоюз. Это значит — как можно быстрее получить одобрение Германией газопровода Северный поток — 2; нарушить нормальную работу газового рынка ЕС с целью вернуться к долгосрочным контрактам в советском стиле, когда цены на газ были привязаны к ценам на нефть; ослабить Украину и принудить Молдову отказаться от Соглашения об ассоциации с ЕС и вступить вместо этого в организованный Россией Евразийский экономический союз.

Обычно Кремль отправляет пробные шары, чтобы увидеть, что он может получить, а затем, когда появляется возможность, наносит жесткий удар. Это значит, что Запад (США, ЕС и Великобритания) должен действовать быстро, чтобы предотвратить подобные удары. Самая большая ошибка, которую можно совершить в ответ на российские провокации, это не делать ничего или же реагировать слишком медленно или слишком мягко. Как утверждает Кейр Джайлс из Королевского института международных отношений (Chatham House), Запад должен понять, «что конфронтации с Россией невозможно избежать, потому что она уже началась». Как показывает история, «Россия уважает силу и презирает компромиссы и примиренчество».

К счастью, у Запада уже имеется в распоряжении много эффективных инструментов, а с приходом к власти нового немецкого правительства, которое, скорее всего, будет менее дружелюбно настроено в отношении президента России Владимира Путина, появляется шанс на новое стратегическое мышление.

С газовой войной справиться должно быть достаточно легко. 21 июля США и Германия выпустили совместное заявление о Северном потоке-2, в котором продекларировали «свою решимость привлечь Россию к ответственности за агрессию и враждебную деятельность, создав для нее высокие издержки с помощью санкций и других инструментов». После четырех месяцев российской эскалации администрация президента США Джо Байдена должна чувствовать себя обязанной отменить временную приостановку одобренных Конгрессом санкций против компании Nord Stream 2 AG, а правительству Германии следует с этим согласиться. Это позволит быстро положить конец газопроводу Северной поток. Если же администрация Байдена не будет действовать, тогда это сможет сделать Конгресс, включив новые принудительные санкции в закон «Об ассигнования на национальную оборону в 2022-ом бюджетному году».

У Европы сегодня недостаточно запасов газа, потому что своими маневрами Газпром создал искусственный дефицит. Этот российский, государственный энергогигант, владеющий четвертью мощностей хранилищ газа в Германии, Австрии и Нидерландах, держал их пустыми, одновременно до краев заполняя российские хранилища. Очевидным решением для ЕС является запрет Газпрому и другим иностранным поставщикам владеть хранилищами газа в Евросоюзе, а также установить минимальный уровень запасов в существующих хранилищах. Поскольку ЕС фактически является монопсонистом (то есть единственным покупателем) газа у Газпрома, ему следует начать действовать коллективно с целью ограничить монопольную силу Газпрома.

Хотя администрация Байдена смирилась с Северным потоком — 2 (одновременно запретив строительство нефтепровода Keystone XL из Канады), она отказывается каким-то иным образом втягиваться в европейский газовый кризис. Ситуация должна измениться. Америке следует начать поставлять в Европу сжиженный природный газ (СПГ), особенно сейчас, когда европейцы построила мощности, позволяющие принимать СПГ.

Что касается драмы на белорусской границе, то здесь мы стали свидетелями нового вида гибридной войны, спровоцированной нелегитимным правителем Беларуси Александром Лукашенко. НАТО и ЕС должны признать эту ситуацию и предложить полноценную поддержку Польше, Латвии и Литве. Совет ЕС по иностранным делам был прав, введя санкции против всех авиалиний и компаний, которые вовлечены в переправку людей с Ближнего Востока на белорусскую границу. Америка должна последовать этому примеру, усилив собственные (пока что довольно мягкие) санкции против Беларуси.

С тех пор как Байден вступил в должность, США твердо выступают в защиту южного соседа Беларуси — Украины. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в сентябре стал поворотным событием. Кроме того, целых три секретаря американского кабинета уже посетили в этом году Украину, а 10 ноября Америка утвердила на удивление сильную «Хартию США и Украины о стратегическом партнерстве». Этот документ обязывает США поддерживать «право Украины определять собственный будущий внешнеполитический курс без внешнего вмешательства, в том числе это касается чаяний Украины вступить в НАТО».

Помимо этих многообещающий событий, правительство Украины только что назначило своего наиболее уважаемого члена, Алексея Резникова, новым министром обороны. Прямиком из окопов Донбасса он посетил Вашингтон.

Однако Евросоюзу, НАТО, Германии и Франции нужно действовать. По крайней мере, в последние дни они все уже высказались против российской агрессии, направленной против Украины. Впечатляет, что Британия обязалась отправить Украине 600 бойцов сил особого назначения.

Если новое немецкое правительство всерьез намерено обеспечить мир в Европе, тогда главное и наиболее эффективное решение, которое оно может принять — это приветствовать Украину в НАТО. Украина выдерживает российскую военную агрессию уже несколько лет, играя роль оборонительного вала для остальной Европы. Германия не готова защищать себя, поэтому она должна помогать делать это Украине, поставляя ей оружие, как это уже делают США, Великобритания, Канада, Польша и Литва.

И, наконец, балканский вопрос. В бывшей Югославии вновь усиливается напряженность, потому что ЕС пренебрегает своими обязательствами вести переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании. В Северной Македонии проевропейское правительство только что потеряло власть после того, как сделало множество уступок ЕС, не получив взамен ничего.

ЕС стоило бы всерьез взяться за реализацию идеи «единой, свободной и мирной Европы», как ее сформулировал Джордж Буш-старший в мае 1989 года. Немедленно инициировав переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании, Евросоюз мог бы помочь удержать Республику Сербскую от игр в отделение от Боснии и Герцеговины.

На руках у США и ЕС есть много ценных карт. Но они должны разыграть их быстро и эффективно, чтобы дать отпор новому натиску России.

Андерс Аслунд, project-syndicate.org

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