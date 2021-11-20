Скандал из-за шаурмы в лагере мигрантов: кто меняет ценники? 6 20.11.2021, 9:06

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Хозяйка фудтрака призвала «следить за руками».

Российские «Известия» опубликовали видео, где в фудтраке «Шаверма» меняют цены на шаурму. Мигранты возмущаются на камеру, что цены на ходу меняются в несколько раз.

Хозяева фудтрака решительно отрицает: «Мы ничего не повышали, продаем по своим родным ценам. 7,5 рубля стоит обычная».

В доказательство специально для «Нашей Нивы» хозяйка «Шавермы» прислала видео.

Также она сказала: «Мы ничего не переклеивали! На видео, где переклеивают ценник, обратите внимание на руки — смуглые мужские руки!»

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