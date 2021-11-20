Эксперт объяснил, что общего между мигрантами на польской границе и «зелеными человечками» в Крыму 2 20.11.2021, 9:25

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Фото: «Белсат»

Сначала разрушается государственная граница, а потом в ход идут боевые элементы.

Украине не стоит опасаться, что мигранты, не сумевшие прорваться через белорусско-польскую границу, будут пытаться пройти через украинскую границу. Такое мнение в эфире телеканала "Дом" высказал директор Института внешнеполитических исследований, доктор политических наук, профессор КНУ, конфликтолог-международник Григорий Перепелица, передает "Укринформ".

"Я бы не так боялся этого миграционного кризиса, что Лукашенко перенаправит этих мигрантов на территорию Украины. Я просто не понимаю, что мигрантам здесь делать. Потому что цель совсем другая", - сказал политолог.

По его мнению, миграционный кризис на границе Беларуси и Польши является частью гибридной операции.

"Это часть гибридной войны, и в рамках этой гибридной войны эта операция, разрабатываемая и имплементируемая Кремлем, направлена на разрушение границ восточного фланга НАТО. Мы можем вспомнить, как Россия разрушала нашу границу на наших восточных рубежах, как она вторгалась в Крым, посылая "туристов", русские казачьи отряды. То есть парамилитарные группировки. А что было дальше? После того как переходили сначала контрабанда, потом нелегальное проникновение граждан России, а потом за ними что? Боевики, русский спецназ. И так Гиркин внезапно оказался в Славянске. То есть они сначала разрушили нашу границу, потом пошли боевые элементы", — объяснил конфликтолог.

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