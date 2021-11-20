Ультиматум, который сработал 25 20.11.2021, 12:12

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В головах у тараканьего воинства — раздрай.

Только вчера Польша пригрозила закрыть железнодорожное сообщение в Кузнице, а уже сегодня после шапкозакидательского письма ведомства кефиров хунты (мол, у нас все в порядке, это вы камнями швырялись) началось наведение порядка на границе, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Оказывается, мигранты не имеют права пребывать на территории пункта пропуска. В два раза снизилось количество попыток пересечь границу нелегально.

А тут еще и стали искать виновников проблем с кабелем, по которому интернет идет в западном направлении. Не поверите, но первый раз это случайность, к которой хунта не имеет отношения. В общем, на границе чудеса восстановления нормального режима функционирования.

В головах у тараканьего воинства раздрай. Вчера - в атаку. Сегодня - отступаем. Погодите, хунта еще вас к ответственности привлечет за допущенные перегибы на местах. Она так существует, если еще не поняли.

А тут еще Путин с оппозицией просит поговорить. Заманчивая возможность использовать слабость синепалого для начала подконтрольного транзита власти и заключения «Рижского мира-2» с Западом. Синепалый сам себя загнал в ловушку. А Польша показала, что научилась разговаривать с гопниками.

Что из этого следует? На внешнем контуре работает только жесткая позиция. На внутреннем – активность. Моя. Твоя. Наша. Всех белорусов. Будь активным сам и убеждай друзей, родственников и коллег. Это наш способ сопротивляться хунте.

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