Мигранты рассказали, как над ними издеваются белорусские силовики 17 20.11.2021, 9:42

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Фото: ТАСС

Вырвавшиеся из лагеря на границе курды начали давать показания против лукашистов.

В мигрантских чатах появились кадры, на которых видны побои на телах мигрантов.

Как заявляется в описании на канале, «есть много документов и свидетельств о причастности белорусской армии к пыткам мигрантов и нарушению прав человека».

Кроме того, сирийские курды, попавшие в польский госпиталь после издевательств белорусских военных, и мигранты, вернувшиеся в Багдад, начали давать показания против белорусских силовиков.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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