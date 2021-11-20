Режим Лукашенко перебросил на границу спецгруппы мигрантов для нападений на польских солдат и офицеров 9 20.11.2021, 10:18

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Фото: Reuters

(Обновляется) Польские военные отбили серию агрессивных атак.

Польские спецслужбы сообщили, что белорусские власти перебросили на границу специальные диверсионные группы мигрантов, обученные атакам на пограничников, полицию и военных, защищающих Польшу.

Сведения подтвердились в ходе ночных атак с белорусской стороны на польские пограничные патрули.

Сайт Charter97.org собрал главные новости о происходящем на границе Беларуси и Польши.

12:36 Белорусская пограничная служба учит мигрантов, как бросать камнями и бревнами в польских офицеров на границе и в какие места бить ножом, сообщает портал onet.pl.

Инструктаж проводят в специально оборудованных помещениях на границе.

11:52 Польские спецслужбы сообщили, что белорусские власти создали на границе плацдарм для атак на Польшу. Нелегальных мигрантов для этого разместили на специальной базе.

Польша сейчас воспринимается белорусскими властями как «враг номер один». Об этом заявил Польскому агентству новостей пресс-секретарь министра координатора-спецслужб Станислав Жарин.

Он добавил, что польские спецслужбы отметили расширение логистического склада в Брузгах, который, вероятно, станет плацдармом и базой для атак мигрантов на Польшу.

11:30 Вчера на участке, охраняемом польской заставой в Дубичах-Церковных, было несколько попыток силового прорыва границы.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

Самая большая группа насчитывала около 200 нелегалов, остальные по несколько десятков человек. Иностранцы были очень агрессивны: бросали камни, петарды, применяли слезоточивый газ.

Wczoraj na gr.🇵🇱🇧🇾odcinku ochranianym przez Placówkę w Dubiczach Cerkiewnych było kilka prób siłowego forsowania granicy.Największa grupa liczyła ok.200 cudzoziemców, pozostałe po kilkadziesiąt osób.Cudzoziemcy byli agresywni-rzucali kamieniami,petardami, używali gazu łzawiącego. pic.twitter.com/iXrpR2k8ne — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 20, 2021

10:57 За сутки нелегалы штурмовали польскую границу 195 раз.

Часто границу штурмовали специально подготовленные группы мигрантов, которые вели себя агрессивно и забрасывали польских солдат и офицеров камнями.

Поляками задержаны 5 нелегалов. В отношении 82 иностранцев было вынесено постановление о выдворении с территории Республики Польша.

W piątek 19.11 na granicy🇵🇱🇧🇾 #funkcjonariuszeSG odnotowali 195 prób jej nielegalnego przekroczenia.Zatrzymanych zostało 5 cudzoziemców. Wobec 82 cudzoziemców wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

Za pomocnictwo zatrzymano 2 ob.Ukrainy i ob.Niemiec.#NaStraży pic.twitter.com/mO0KxUpfiP — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 20, 2021

9.57 Вчера после 16 часов в районе городка Стажины польские полицейские отбили атаку мигрантов на границу.

О диверсионной атаке на польских солдат и офицеров сообщила полиция Подлясья.

Группа мигрантов забрасывала офицеров и солдат камнями.

Никто из вмешавшихся полицейских не пострадал, были повреждены два полицейских фургона.

Wczoraj po 16 w okolicach Starzyny interweniowali policjanci. Grupa migrantów obrzucała funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami. Żaden z interweniujących policjantów nie odniósł obrażeń, uszkodzone zostały 2 policyjne furgony. pic.twitter.com/Jb9q1IQEdB — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 20, 2021

Starzyna - podczas zbiorowego,siłowego usiłowania przekroczenia granicy funkcjonariusze służb białoruskich (m. in. na zdjęciu) rzucali w kierunku broniących granicę funkcjonariuszy @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja oraz żołnierzy.Zostały zniszczone radiowozy,próba wdarcia odparta. pic.twitter.com/LmtobpWj32 — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 20, 2021

9.42 Мигранты рассказали, как над ними издеваются белорусские силовики.

В мигрантских чатах появились кадры, на которых видны побои на телах мигрантов.

Как заявляется в описании на канале, «есть много документов и свидетельств о причастности белорусской армии к пыткам мигрантов и нарушению прав человека».

Кроме того, сирийские курды, попавшие в польский госпиталь после издевательств белорусских военных, и мигранты, вернувшиеся в Багдад, начали давать показания против белорусских силовиков.

9.06 В лагере мигрантов на белорусско-польской границе начались волнения из-за резкого роста цен на шаурму.

Российские «Известия» опубликовали видео, где в фудтраке «Шаверма» меняют цены на шаурму. Мигранты возмущаются на камеру, что цены на ходу меняются в несколько раз.

Хозяева фудтрака решительно отрицает: «Мы ничего не повышали, продаем по своим родным ценам. 7,5 рубля стоит обычная».

Также она сказала: «Мы ничего не переклеивали! На видео, где переклеивают ценник, обратите внимание на руки — смуглые мужские руки!»

8.38 Глава курдской автономии рассказал, как мигрантов доставляют в Беларусь.

Премьер-министр Курдского автономного района Ирака (Иракского Курдистана) Масрур Барзани заявил, что в его стране действуют сети торговцев людьми и контрабандистов.

8.30 Белорусский режим выбрал новое направление для заталкивания мигрантов на территорию Литвы. В течение нескольких дней это происходит в районе Девенишкской петли.

На этой территории литовскими властями уже установлен барьер из колючей проволоки, устанавливают забор. И именно здесь наблюдается повышенная активность.

8.03 Белорусские власти продолжают перебрасывать к границе группы иностранцев, подготовленных к нападениям на Польшу, польских солдат и офицеров.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

«Будут еще организованы атаки на нашу пограничную линию, будут попытки дестабилизировать страну», — написал Станислав Жарин.

Białorusini nadal będą przerzucać pod naszą granicę grupy cudzoziemców przygotowanych do ataków na Polskę, pol. żołnierzy i funkcjonariuszy. Nadal będą organizowane ataki na naszą linię graniczną, będą próby destabilizowania kraju. 2/3 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 19, 2021

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