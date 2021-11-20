TVP: 60 полицейских отбили агрессивную атаку мигрантов на польскую границу

TVP: 60 полицейских отбили агрессивную атаку мигрантов на польскую границу1
- 20.11.2021, 10:34
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С белорусской стороны действовала хорошо обученная группа.
Очередная попытка штурмовать польско-белорусскую границу группой мигрантов произошла в районе населенного пункта Стажина, сообщила в субботу утром подляская полиция. Мигранты забросали офицеров камнями. Никто не пострадал.
«Инцидент произошел в пятницу днем», - сообщил TVP в субботу утром представитель пресс-службы полиции Томаш Крупа.
Starzyna - podczas zbiorowego,siłowego usiłowania przekroczenia granicy funkcjonariusze służb białoruskich (m. in. na zdjęciu) rzucali w kierunku broniących granicę funkcjonariuszy @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja oraz żołnierzy.Zostały zniszczone radiowozy,próba wdarcia odparta. pic.twitter.com/LmtobpWj32— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 20, 2021
Группа мигрантов пыталась пересечь польско-белорусскую границу в районе Стажины (Хайновский район). Вмешались полиция и военные. Мигранты забросали офицеров камнями. Никто из вмешавшихся полицейских не пострадал, но были повреждены две полицейские машины.
Wczoraj po 16 w okolicach Starzyny interweniowali policjanci. Grupa migrantów obrzucała funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami. Żaden z interweniujących policjantów nie odniósł obrażeń, uszkodzone zostały 2 policyjne furgony. pic.twitter.com/Jb9q1IQEdB— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 20, 2021
На переданных СМИ фотографиях видно, что в одной полицейской машине выбито боковое стекло. На втором-многочисленные вмятины на боку автомобиля.
В акции по защите границы приняли участие более 60 полицейских.
На вопрос о размерах группы мигрантов и не пробрался ли кто на польскую территорию, Крупа обратился за информацией к пограничникам.