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TVP: 60 полицейских отбили агрессивную атаку мигрантов на польскую границу

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  • 20.11.2021, 10:34
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TVP: 60 полицейских отбили агрессивную атаку мигрантов на польскую границу

С белорусской стороны действовала хорошо обученная группа.

Очередная попытка штурмовать польско-белорусскую границу группой мигрантов произошла в районе населенного пункта Стажина, сообщила в субботу утром подляская полиция. Мигранты забросали офицеров камнями. Никто не пострадал.

«Инцидент произошел в пятницу днем», - сообщил TVP в субботу утром представитель пресс-службы полиции Томаш Крупа.

Группа мигрантов пыталась пересечь польско-белорусскую границу в районе Стажины (Хайновский район). Вмешались полиция и военные. Мигранты забросали офицеров камнями. Никто из вмешавшихся полицейских не пострадал, но были повреждены две полицейские машины.

На переданных СМИ фотографиях видно, что в одной полицейской машине выбито боковое стекло. На втором-многочисленные вмятины на боку автомобиля.

В акции по защите границы приняли участие более 60 полицейских.

На вопрос о размерах группы мигрантов и не пробрался ли кто на польскую территорию, Крупа обратился за информацией к пограничникам.

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