Спали в грузовике, ели овощи: белорусы рассказали, как очень дешево съездили в отпуск 14 20.11.2021, 10:42

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Вместо работы «за копейки» люди придумывают бюджетные виды путешествий.

Отдыхать полезно, но, увы, часто это удовольствие не всем по карману. Впрочем, иногда случается так, что путешествие может выйти очень бюджетным, — нужно немного везения, предварительной подготовки и смелости. О своих «копеечных» отпусках белорусы рассказали zerkalo.io.

В Украину с турфирмой. «Совковый» отель и дорогие фрукты

Минчанка Злата давно хотела поехать в отпуск на море, но покупать дорогую путевку на экзотические курорты не хотела — опасалась, что из-за ковидных ограничений отдых может не состояться. Подруги подсказали, что можно всем вместе отправиться в Украину, при этом бронировать отдых за большой срок не надо, а сама поездка обойдется недорого.

— Мы нашли белорусскую фирму, которая возит туристов в село Коблево на оздоровление. В середине июня купили у них путевку, а 3 июля уже выехали в Украину на автобусе туркомпании. Перед поездкой надо было сделать ПЦР-тест и оформить страховку, покрывающую лечение от COVID-19, — вспоминает минчанка.

Около 17 часов автобус ехал из Минска до Коблево. Девушка говорит, что дорога изнурительной не была: были санитарные остановки, а во время езды они спали.

В Коблево белорусов заселили в отель «Одесса», в двухместные номера. Девушка оценила его на три балла из пяти из-за его «совковости». Номер на семь ночей на одного человека стоил 160 долларов (без питания), но потом подруги узнали, что если бы они бронировали жилье напрямую через отель, то проживание было бы дешевле долларов на 40.

— В номере был душ, туалет, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон. Конечно, он не инстаграмный и ни в какое сравнение не идет, например, с теми, что в турецких отелях. Впрочем, комната чистая и аккуратная, убирали ее ежедневно, горячая вода была, все приборы работали. До моря от отеля надо было идти пешком пять минут.

Ели девушки в «хорошей столовой типа ресторана». На обед «до отвала» уходило около 200 гривен (почти 17 рублей): борщ с пампушками и салом, горячее — картошка в горшочке или пельмени, могли заказать печеночный тортик. Порции были большие, поэтому часть еды белоруски забирали с собой и оставляли на ужин.

— Для завтрака мы запаслись колбасой и хлебом — делали бутерброды с кофе. Но продукты в магазинах оказались дорогие, та же колбаса раза в два дороже, чем в Беларуси.

С собой на пляж девушки брали украинское пиво, «на песке» могли купить себе самсу за 30 гривен (почти три рубля), чебуреки с кофе, черноморские креветки.

— Конечно, мы боялись отравиться этими продуктами, но все обошлось. А вот с фруктами не повезло — хотели поесть их до отвала, но они были дороже, чем в Беларуси. Посмотрели на цены и пошли купили шоколадку. Зато помидоры были дешевые — они нам заменили все фрукты.

Иногда по вечерам подруги ходили на дискотеку, вход туда был бесплатным, а цены на коктейли доступные — «на наши деньги около 10 рублей, это дешевле, чем в баре на Зыбицкой».

Злата считает, что в ее отдыхе минусов нет, «он стоил потраченных на него денег». За отпуск они «перезагрузились и отдохнули». Но в следующем году хотят поехать в Турцию, а если все же снова выберут Коблево, то обязательно соберут большую компанию — «чтобы было веселее».

Отдых в Коблево (Украина) обошелся Злате не больше чем в 898 рублей, или 364 доллара. В эту сумму входили:

ПЦР-тест — 51 рубль (около 21 доллара);

страховка — не больше 25 рублей (около 10 долларов);

проезд туда-обратно — 180 рублей (около 73 долларов);

проживание в двухместном номере на одного на 8 дней/7 ночей — около 395 рублей (160 долларов);

питание — около 197−247 рублей (80−100 долларов).

На грузовике по Италии. «Еда и вода дорогие, но сэкономить можно»

Белорус Денис работал в Европе водителем-международником, ездил на грузовом микроавтобусе, и отпуск у него получился спонтанным — прямо посреди рабочего процесса. Конечно, его история не типична для большинства отдыхающих, однако очень интересна и, возможно, кто-то захочет последовать его примеру.

— В этом июле был в Италии, и у меня сорвалась загрузка - получилось, что есть свободная неделя. До Адриатического моря — всего 50 км, как упустить такую возможность! Договорился с работодателем, что поеду отдохну прямо на грузовике, — рассказал о «неожиданном счастье» мужчина.

Белорус поехал в прибрежный город Анкона, поставил грузовик на паркинге для большегрузов — это была его площадка для отдыха. Поэтому «спальню» мужчина сделал в прямо в грузовике.

— Купил надувную кровать за 30−35 евро, балдахин за 15 евро и все это установил в кузове. Полностью его открыл, чтобы обдувался со всех сторон, - так, в открытом, и спал.

На паркинге был бесплатный туалет с умывальником, из которого текла «вода с неприятным запахом». Душа не было, поэтому белорусу пришлось обливаться покупной водой, процедуры проводил в кузове, предварительно закрыв его.

Мужчина прошелся по прибрежным кафе и барам и понял, что питаться в них дорого, поэтому заходил он туда всего пару раз, и то, если хотел попробовать что-то «диковинное», например, морепродукты, из тех, что никогда не ел. В основном Денис готовил сам, для этого у него в авто есть плитка с маленьким газовым баллончиком.

— Продукты покупал в магазине Lidl, что-то у торговцев в лавочках, но нужно было учитывать, что с 12.00 до 16.00 у итальянцев сиеста и никто не работает — жара. Готовил из овощей, риса, мяса, мидий. Вот что там дорого — так это вода, полуторалитровая бутылка стоила пять евро, а в день их уходило две-три, вот уже минус 15 евро только на ней.

Развлекался Денис тем, что плавал в море и загорал, иногда ходил на дискотеки и позволял там выпить алкоголь. Спиртное стоило от пяти евро за самый дешевый напиток.

Семидневный отдых на паркинге в Анконе (Италия) обошелся Денису в 250 евро (около 700 рублей). В сумму входило:

надувная кровать — 30−35 евро (84-98 рублей);

балдахин — 15 евро (42 рубля);

вода — около 105 евро (295 рублей);

питание — около 100 евро (280 рублей).

Турция на халяву. «Из-за ковида цены на все упали в два раза»

Минчанка Елизавета сейчас живет в Вильнюсе. В мае этого года она устроила себе отпуск — полетела в Стамбул. Билеты туда и обратно обошлись ей в 80 евро, но на борт можно было брать только ручную кладь. На первые дни жилье у нее было забронировано через Интернет, потом девушка намеревалась переехать.

— Через два дня после моего приезда в Турции начался локдаун, но туристам разрешили гулять и заходить в открытые заведения, — говорит девушка.

Из-за ковидных ограничений туристов в городе было очень мало, поэтому цены на жилье очень сильно упали. Когда Елизавета планировала свой отдых, то она намеревалась жить в недорогих хостелах, а получилось, что она смогла заезжать в комфортабельные отели, в некоторых даже была возможность посещать СПА.

— Каждые два дня я меняла локацию на другой район — хотела больше мест посетить. За месяц и неделю, которые я была в Турции, сменила 15 отелей. Сутки обычно стоили от шести до десяти евро, было несколько самых дорогих вариантов — 13 евро. В горячий сезон это жилье стоит в пять-десять раз дороже. Мне очень повезло.

Почти во всех отелях завтрак входил в стоимость номера. Девушка ела также в кофейнях, иногда готовила сама.

В последнюю неделю Елизавета решила поездить по небольшим городам. Для этого она взяла в аренду машину. Сутки проката стоили 15 евро, но топливо было за ее счет.

— Обычно я всегда путешествую в бюджетном стиле. Поездка в Турцию была для меня открытием. Я увидела тихий и безлюдный Стамбул — редкое уникальное зрелище. Конечно, была рада, что удалось хорошо сэкономить. Например, знакомые путевку в Анталию покупали за 700 евро на семь дней, а я за эти деньги больше месяца там пробыла.

За месяц и десять дней в Турции Елизавета потратила 770 евро, из них:

билеты Вильнюс-Стамбул-Вильнюс — 80 евро;

проживание — 300 евро;

аренда авто на неделю — 140 евро;

еда — 250 евро.

По Кавказу на авто. «Самые большие траты — это топливо»

В этом октября белоруска Нюра и ее девушка Надежда отправились на автомобиле в путешествие по Кавказу. Выезжали они из Санкт-Петербурга, так как в последнее время живут там.

— Мы готовились к поездке за две недели. Хотели, чтобы она нам обошлась подешевле, но мы знаем, какие нюансы следует учесть, чтобы так и получилось. Наши траты на проживание были сведены к минимуму благодаря тому, что мы искали жилье через каучсерфинг, а с собой в дорогу брали все необходимое на случай, если придется спать и есть в авто, — рассказала Нюра.

Багажник кроссовера девушки заполнили необходимыми вещами и продуктами: взяли спальники, туристические коврики, угли, мангал, трекинговые ботинки и палки, медикаменты, а также огромную сумку, типа икеевской, с сезонными овощами — картошкой, тыквой, морковью и прочими. Тут следует отметить, что Нюра и Надежда— вегетарианки, а это значительно сокращает траты на еду.

— Однако, в те ночи, когда кауч не был предусмотрен, в машине мы все равно не спали — пошел снег и дождь, поэтому мы решили, что лучше снимем отель. Они были не дорогие, но некоторые не очень радовали состоянием.

Например, во Владикавказе девушки сняли апартаменты за 900 российских рублей в сутки (почти 31 белорусский рубль), но входить в него надо было через рабочее помещение паспортного стола, в котором работали паспортистки. В Алагире остановились в мотеле, где номер стоил 1500 российских рублей в сутки (51 белорусский рубль), но он оказался прокуренным, а на кровати лежал сильно продавленный матрас, по которому постоялицы скатывались в его середину. Зато в Беслане за те же деньги номер в отеле был на высшем уровне, с хорошим бельем.

— Проблем с питанием во время поездки не было. Вообще, мы любим покушать, и для нас было важно не ходить голодными. Обычно, завтрак мы готовили сами. Днем могли перекусить чем-то легким. Покупали зелень, перцы, помидоры, мандарины, гранаты. А вечером ходили в рестораны или кафе — цены там очень доступные.

Ужин в ресторане обходился паре от 500 до 700 российских рублей (около 17−24 белорусских рубля). На эти деньги можно было заказать осетинский пирог, овощи-гриль, картошку с грибами, порции были большие.

— В путешествии мы были 12 дней, проехали шесть тысяч километров и 12 городов. Убили в себе стереотипы, что «все кавказцы террористы» — все, что про них говорят, это чушь, они оказались очень милыми, приветливыми и интеллигентными людьми. Увидели очень много красоты: волшебные виды, горы, ущелья, заповедники, город мертвых Даргавс, вторую Москву — Грозный, буддийский храм.

За 12 дней Нюра и Надежда потратили 23 240 российских рублей (793 белорусских рубля), в них вошли:

топливо и проезд по платной дороге — 11 340 российских рублей (387 белорусских рубля);

жилье — 6900 росстйских рублей (236 белорусских рублей);

питание — 5000 российских рублей (170 белорусских рублей).

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