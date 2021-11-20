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За сутки нелегалы штурмовали польскую границу 195 раз

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  • 20.11.2021, 10:57
  • 2,196
За сутки нелегалы штурмовали польскую границу 195 раз

Пограничники отбили атаки специально подготовленных групп мигрантов.

С пятницу польские пограничники зафиксировали 195 попыток незаконного пересечения границы Польши. Часто границу штурмовали специально подготовленные группы мигрантов, которые вели себя агрессивно и забрасывали польских солдат и офицеров камнями.

Поляками задержаны 5 нелегалов. В отношении 82 иностранцев было вынесено постановление о выдворении с территории Республики Польша.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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