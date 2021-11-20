Видеофакт: Тысячи долларов вылетели из грузовика на шоссе в Калифорнии

Видеофакт: Тысячи долларов вылетели из грузовика на шоссе в Калифорнии3
- 20.11.2021, 11:05
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Наличку перевозил сотрудник страховой компании.
В США на одной из дорог рядом с городом Сан-Диего образовалась огромная пробка из-за того, что… люди собирали деньги! Водители останавливали свои машины прямо на проезжей части, потому что по ней были разбросаны тысячи купюр, сообщает телеграм-канал SHOT.
Оказалось, что эту наличку перевозил сотрудник страховой компании Sectran Security Inc. Его бронированный фургон был защищен от нападения, но по неизвестным причинам двери грузовика распахнулись во время движения, и деньги усыпали дорогу на радость ехавшим рядом. Очевидцы стали собирать "зеленые бумажки" и с восторгом снимать Money video.
Полиция расценила это как кражу и даже задержала троих человек. Остальных "счастливчиков" также пытаются установить по видео и привлечь к ответственности. Расследованием занимается ФБР. Ущерб пока не подсчитали.