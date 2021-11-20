Марию Колесникову наградили премией Магнитского 1 20.11.2021, 11:23

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Награду представителям политзаключенной вручил председатель Фонда Бориса Немцова, журналист Владимир Кара-Мурза.

Марию Колесникову наградили премией имени Сергея Магнитского. Вручение премии прошло 19 ноября в Лондоне. Одной из лауреаток стала бывшая глава избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, сообщает «Белсат».

В письме к награде говорится: «Мы чествуем ее за принципиальную и смелую позицию, которую она заняла в защиту своей страны, выступая против режима Лукашенко. Тот факт, что она могла уехать, но оказалась такой сильной, что осталась и заплатила такую драматическую цену, коснулся всех членов комитета по наградам; мы почувствовали, что ее мощь и ее жертва должны быть признаны и почитаемы».

Награду представителям Марии Колесниковой вручил председатель Фонда Бориса Немцова, журналист Владимир Кара-Мурза.

Мария Колесникова была задержана 7 сентября 2020 года. Ее «судили» вместе с юристом Максимом Знаком. 6 сентября 2021 года судья Минского областного суда Сергей Епихов признал их «виновными». Мария Колесникова была незаконно наказана 11 годами лишения свободы в колонии общего режима. Белорусские правозащитники признали ее политзаключенной.

Премию имени Магнитского вручают с 2015 года за заслуги в области журналистских расследований и за деятельность по борьбе за права человека. Награда названа в честь юриста и аудитора компании «Firestone Duncan» Сергея Магнитского, который разоблачил и пытался расследовать кражу крупной суммы из бюджета России, который вероятно совершили высокопоставленные чиновники и сотрудники силовых структур. За свою деятельность Магнитский был арестован российскими властями и умер в тюрьме.

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