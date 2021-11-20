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Возле Дубичей-Церковных сотни мигрантов несколько раз штурмовали границу с камнями, петардами и слезоточивым газом

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  • 20.11.2021, 11:30
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Возле Дубичей-Церковных сотни мигрантов несколько раз штурмовали границу с камнями, петардами и слезоточивым газом

Агрессивные атаки были отбиты польскими стражами порядка.

Вчера на участке, охраняемом польской заставой в Дубичах-Церковных, было несколько попыток силового прорыва границы.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

Самая большая группа насчитывала около 200 нелегалов, остальные по несколько десятков человек. Иностранцы были очень агрессивны: бросали камни, петарды, применяли слезоточивый газ.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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