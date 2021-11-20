Возле Дубичей-Церковных сотни мигрантов несколько раз штурмовали границу с камнями, петардами и слезоточивым газом

Возле Дубичей-Церковных сотни мигрантов несколько раз штурмовали границу с камнями, петардами и слезоточивым газом1
- 20.11.2021, 11:30
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Агрессивные атаки были отбиты польскими стражами порядка.
Вчера на участке, охраняемом польской заставой в Дубичах-Церковных, было несколько попыток силового прорыва границы.
Об этом сообщает Погранслужба Польши.
Самая большая группа насчитывала около 200 нелегалов, остальные по несколько десятков человек. Иностранцы были очень агрессивны: бросали камни, петарды, применяли слезоточивый газ.
Wczoraj na gr.🇵🇱🇧🇾odcinku ochranianym przez Placówkę w Dubiczach Cerkiewnych było kilka prób siłowego forsowania granicy.Największa grupa liczyła ok.200 cudzoziemców, pozostałe po kilkadziesiąt osób.Cudzoziemcy byli agresywni-rzucali kamieniami,petardami, używali gazu łzawiącego. pic.twitter.com/iXrpR2k8ne— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 20, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.