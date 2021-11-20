В Беларуси меняется климат: будет ли расти картофель? 12 20.11.2021, 11:33

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В Академии наук выявили 30 болезней картофеля, которые раньше в стране не встречались.

Стоит ли бить тревогу и что садить на огородах вместо привычной "бульбы". О состоянии и перспективах картофелеводства рассказал генеральный директор РУП "НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству" Вадим Маханько, сообщает сайт "БП".

"Повышение температуры привело к тому, что на территории Беларуси появилось порядка 30 новых болезней картофеля, которых раньше не было. Они были на юге Европы, на севере Африки. Одну болезнь, такую как ранняя водянистая гниль я хочу особенно отметить. В последние три года от нее потери выше, чем от самой страшной болезни, которую мы раньше знали, - от фитофтороза", - сказал Маханько.

Вместе с потеплением на территории республики все чаще стала проявляться засуха. В таких условиях любимый белорусами корнеплод расти практически не может. Однако по словам ученого, к этому и наука, и аграрии были готовы.

"Когда порядка 50-ти лет назад были первые проявления засухи, уже тогда белорусские селекционеры начали работать над этим направлением. С привлечением примитивных диких видов картофеля, которые в Беларуси не произрастают, лучшие образцы мы получали с Южной и Центральной Америки. Включали их в свою работу. И как результат в этом году, когда июль был очень засушливый, мы получили хороший результат по ряду сортов кар офеля", - сказал спикер.

Средний урожай по стране со авил 25 тонн с гектара. В некоторых хозяйствах получили почти в три раза больше – до 80 тонн. Маханько особо подчеркнул, что лучше себя показали именно сорта белорусской селекции.

"Засухоустойчивый сорт "Мастак", еще он устойчив к вирусам, на его создание ушло 40 лет. Мы работаем на далекую перспективу. Не отстаем от ведущих селекционных компаний Европы и Америки. Как результат 65-70% посадочных площадей картофеля заняты нашими отечественными сортами", - сказал Маханько.

Также спикер рассказал, в реестре страны 170 сортов картофеля, 60 из которых белорусские. Маханько заверил, что они полностью обеспечат потребности республики в картофеле при любом изменении климата.

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