Российский рубль «утонул» в дешевеющей нефти 1 20.11.2021, 11:41

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Курс доллара в РФ поднялся до максимума с августа.

Российский валютный рынок завершил в минусе четвертую неделю подряд.

На фоне резкого падения цен на нефть и распродажи российских государственных облигаций доллар на Московской бирже в пятницу обновил максимум с конца августа, сообщает finanz.ru.

Поднимаясь до отметки 73,6775 рубля в ходе сессии, американская валюта откатилась к 73,51 на 22.52 мск, прибавляя 44 копейки за день и 61 копейку с начала недели.

Евро подорожал на 12 копеек, до 82,9825 рубля, но снизился по итогам недели. Рынок акций пережил сильнейшее недельное падение с февраля (на 2,6% по индексу МосБиржи), а цены облигаций федерального займа пробили «дно» с января 2019 года.

«Причиной бегства от риска стали преимущественно новости об ухудшающейся эпидемиологической обстановке в Европе», - говорит начальник отдела банков и денежного рынка «Велес Капитала» Юрий Кравченко.

Несмотря на вакцинацию 64% населения, Австрия объявила жесткий 3-недельный локдаун из-за скачка заболеваемости до рекордных значений. Число новых случаев обновило рекорды в Германии, Словакии и Чехии, в то время как власти Норвегии ужесточения ограничения для въезжающих в страну.

Вера инвесторов в то, что прививки покончат с экономическими симптомами Covid-19 и позволят полностью открыть экономики, пошатнулась: на ожиданиях падения спроса на топливо цена нефти Brent скатилась до минимума с начала октября (78,7 доллара за баррель).

«Локдауны становятся очевидным риском», и если за Австрией последуют другие крупные страны, нефть может скатиться в район 75 долларов за бочку, говорит Крейг Эрлам, старший аналитик OANDA.

Впрочем, даже при такой цене барреля рубль мог бы быть куда крепче: его поддерживает беспрецедентно дорогой газ, обрушивший на «Газпром» дождь из валютных доходов. При этом государство в рамках бюджетного правила изымает с валютного рынка лишь 30% поступлений за газ, в отличие от нефти, где интервенции забирают 70% валюты, Михаил Поддубский, управляющий активами МКБ.

Приток валюты в Россию по текущему счету платежного баланса уже рекордный в истории (94,4 млрд долларов за январь-октябрь). Но рубль все равно слабеет под натиском доллара, который дорожает на ожиданиях, что ФРС США откажется от политики нулевых ставок гораздо раньше, чем предполагалось.

Фьючерсы на ставку Федрезерва закладывают первое повышение летом 2022 года. «На фоне укрепляющегося к мировым валютам доллара рубль продолжит снижаться», - говорит Владимир Зотов, операционный директор казначейства УБРиР.

В начале следующей недели курс может приблизиться к отметке 74 и, возможно, дойдет до 74,5, прогнозирует аналитик ПСБ Егор Жильников.

С начала ноября рубль просел на 3,6%, показывая худший результат с лета 2020 года. К миграционному кризису в Белорусии и сообщениям о скоплении российских войск близ Донбасса добавился проект резолюции конгресса о непризнании Владимира Путина легитимным президентом в случае избрания на пятый срок в 2024 году.

«Геополитика снова превратилась в главный фактор риска», - констатирует Владимир Тихомиров, главный экономист БКС.

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