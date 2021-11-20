Медики рассказали, как прием популярных лекарств может повлиять на течение COVID-19 1 20.11.2021, 11:59

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Исследователи разделили препараты на 17 классов.

Исследователи из США выяснили, что прием большинства препаратов, которые подавляют действие иммунитета, не влияет на риск тяжелого течения коронавируса или смертельного исхода. Однако исключением является препарат Ритуксимаб.

Об этом пишет журнал The Lancet Rheumatology.

Дело в том, что иммунитет чересчур сильно реагирует на коронавирус, а потому повреждает ткани органов. Поэтому во время лечения врачи начали назначать пациентам иммунодепрессанты.

И вот команда ученых из Университета Джонса Хопкинса проанализировали медицинские карты 222,5 тысяч пациентов, которые попали в больницу с COVID-19. Больше 16 тысяч их них принимали препараты, подавляющие иммунитет.

Проблемы возникали только у тех людей, которые принимали Ритуксимаб. Так, было зафиксировано повышение риска смерти особенно у пациентов, которые страдали также от рака и ревматических заболеваний.

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