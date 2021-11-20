Белорусские спецслужбы учат мигрантов, как нападать с ножом на польских пограничников 9 20.11.2021, 12:36

3,054

Инструктаж проводят в специально оборудованных помещениях на границе.

Белорусская пограничная служба учит мигрантов, как бросать камнями и бревнами в польских офицеров на границе и в какие места бить ножом, сообщает портал onet.pl.

Польский информационный ресурс ссылается на видео, опубликованное телеграм-каналом Nexta.

Запись была сделана в одной из комнат, где белорусские офицеры держат мигрантов.

— У вас будут ножи, снаряжение, ваша задача будет колоть в незащищенные места, - говорит на записи человек в черной одежде. - В шею, подмышки, ноги, руки.

— Не бойтесь. Они не будут стрелять в вас, а если и будут, то только в воздух, - добавил он.

— Хорошо, хорошо! Забирайте их, - приказал напоследок мужчина, ведущий инструктаж.

Запись заканчивается в тот момент, когда люди в куртках выходят из комнаты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».