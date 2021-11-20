закрыть
20 ноября 2021, суббота, 13:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина может наложить эмбарго на ввоз товаров из Беларуси

3
  • 20.11.2021, 12:43
  • 1,212
Украина может наложить эмбарго на ввоз товаров из Беларуси

Законопроект в Верховной Раде зарегистрировал депутат от правящей партии «Слуга народа».

Депутат украинской Верховной Рады Александр Дануца зарегистрировал проект закона об эмбарго на импорт товаров, страной происхождения которых является Беларусь.

Текст законопроекта не опубликован. Он только поступил в украинский парламент и передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Александр Дануца — член партии «Слуга народа» и ее парламентской фракции. В августе 2020 года он был одним из инициаторов проекта постановления «Об акте свободы Беларуси», но его в итоге не вынесли на голосование.

Украина — один из крупнейших покупателей белорусских нефтепродуктов и минеральных удобрений. Она также остается важным рынком для МАЗа и МТЗ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы должны перестать кормить паразитов
Мы должны перестать кормить паразитов Артем Черников
Им больше не с кем даже выпить
Им больше не с кем даже выпить Ирина Халип
А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип