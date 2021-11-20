Украина может наложить эмбарго на ввоз товаров из Беларуси 3 20.11.2021, 12:43

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Законопроект в Верховной Раде зарегистрировал депутат от правящей партии «Слуга народа».

Депутат украинской Верховной Рады Александр Дануца зарегистрировал проект закона об эмбарго на импорт товаров, страной происхождения которых является Беларусь.

Текст законопроекта не опубликован. Он только поступил в украинский парламент и передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Александр Дануца — член партии «Слуга народа» и ее парламентской фракции. В августе 2020 года он был одним из инициаторов проекта постановления «Об акте свободы Беларуси», но его в итоге не вынесли на голосование.

Украина — один из крупнейших покупателей белорусских нефтепродуктов и минеральных удобрений. Она также остается важным рынком для МАЗа и МТЗ.

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