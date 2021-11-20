Путин опять «потерял лицо» 20.11.2021, 12:56

Какая-то мелкая суета, нервные дергания державных конечностей.

Лучше всего для властей России было промолчать, не заметить новости о внесенном в американский Конгресс проекте резолюции о непризнании Путина президентом России после 2024 года. Которая, к тому же, вряд ли будет принята, пишет телеграм-канал «Серпом По».

На все вопросы официальные российские лица могли употреблять сухую формулу «без комментариев».

Так и должны были поступать представители большой страны, уверенной в своем будущем.

Но наша холуйская система, в которой царит административный хаос, отсутствие порядка и должного подчинения, устроена таким образом, что букашки стремятся прыгнуть как можно выше к кремлевским звездам и сверкнуть перед Самим проявлением верноподданнических чувств.

И посыпались комментарии о том, что поведение Америки недопустимо – сенатор, МИД, пресс-секретарь …

Особенно понравилось заявление, что возможное непризнание Америкой Путина, это «вмешательство во внутренние дела». То есть, откусив Крым, использовав в качестве предлога Майдан - внутреннее украинское дело, - в Москве сделали что-то иное …

Как говорят у китайских товарищей, это «потеря лица». Какая-то мелкая суета, нервные дергания державных конечностей. Вроде гуляния с танками у границ Украины, уничтожения в хлам спутника на орбите или публикации дипломатической переписки.

Между прочим, обратите внимание, что в отношении товарища Си Цзиньпина американские законодатели подобных громких инициатив не выдвигают. Хотя он в Китае, похоже, тоже намеревается сидеть у власти вечно. Да и система там куда авторитарнее, чем российская.

Это наглядно говорит о реальном весе в мировой политике Китая и России.

Только Путин удостоился такой «чести» - получить плевок через океан. Да еще есть один непризнанный крепыш, притуливший свою минскую Окрестина к границе нашей большой страны. «Мы с приятелем вдвоем …»

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